Mit aufgeregter Stimme zitiert der italienische Schauspieler Roberto Benigni aus Dante Alighieris "Commedia", als ich durch den Hotelflur zu meinem Zimmer laufe. Die vor 800 Jahren in Reimform verfasste "Göttliche Komödie" ist der Literaturklassiker der italienischen Sprache und dient als roter Faden für das derzeit jüngste und frechste Hotel in Florenz.

Beim Einchecken an der Rezeption im 25hours Hotel Piazza San Paolo hatte ich mich entscheiden müssen: Inferno oder Paradiso, so lauten die beiden extrem gegensätzlichen Zimmerkategorien. Für mich war die Wahl klar: In Zeiten der Energieknappheit dürfte ich in der Hölle zumindest nicht frieren. Also los.

"Dieses Hotel ist nicht für jeden", sagt selbst General Manager Bart Spoorenberg. Der Niederländer hat als Direktor in Italien schon verschiedene Fünf-Ferne-Sterne-Häuser geführt, aber mit dem 25hours Hotel mischt er den konservativen Hotelmarkt in Florenz so richtig auf.

Im Herzen der Medici-Stadt verwandelte das Büro Genius Loci Architettura direkt neben der halbverfallenden Kirche San Paolo ein ehemaliges kirchliches Kreditinsitut in ein Themenhotel. Dazu wurde ein Nebengebäude abgerissen und durch einen Neubau ersetzt, indem die meisten Zimmer unterbracht sind. Der Innenhof ist mit einem Glasgewölbe überdacht.

Die Designerin Paola Navone aus Mailand, die mehr als 20 Jahre in Hongkong lebte, hat mit ihrem Etho-Stil das Interieur spielerisch gestaltet und die Räumlichkeiten regelrecht inszeniert, indem sie Bezug auf "Devina Commedia" nimmt.

Zeitraffervideo Crane Hotel Über Nacht im verrücktesten Hotel Europas Video 01:02

Zum Ensemble gehören kleine Figuren und Arrangements in den Gängen mit Texten der Personen aus der dem Dante-Epos, mit denen die Zimmernamen erklärt werden. In meinem Inferno-Zimmer dominiert die Farbe Feuerwehrrot – bis auf den grauen Bettbezug. Sogar die Tapeten und Teppiche hat Paola Navone entworfen.

Nein, erschlagen wurde ich von Farbintensität des Zimmers wider Erwarten nicht. In der Hölle habe ich prima geschlafen. Nachts war es stockdunkel im Raum.

Sehen Sie sich auch folgende Hotel-Fotostrecken an:

- Vom Bordell zum Hotel: So sieht das romantischste Hotel der Welt aus

- Schlafen in 40 Metern Höhe: Dieser Kran ist Amsterdams coolstes Hotel

- Gold-Hähne am Alabaster-Bidet: So luxuriös ist die größte Hotelsuite Europas