Inflation, Energiekrise und Pandemie – die Deutschen sind im Sparmodus. Das wirkt sich auch auf die Reisepläne aus, wie eine aktuelle Studie des Meinungsforschungsinstituts Yougov zeigt. Demnach wollen 26 Prozent der Menschen, die vor Corona regelmäßig in den Ski-Urlaub gefahren sind, in diesem Jahr aufgrund der gestiegenen Preise darauf verzichten.

Die meisten der 38 Prozent Skifahrer in Deutschland wollen außerdem Abstriche machen, wenn es in den Schnee geht – zum Beispiel beim Après Ski, dem Reiseziel oder der Dauer des Urlaubes. Statt in Szene-Skigebiete wie Ischgl oder Kitzbühel zu reisen, geben sich viele Skiurlauber in diesem Jahr mit einem bescheideneren Winterurlaub zufrieden.

Skigebiete in Europa für jeden Geldbeutel

Durch die steigenden Lebenshaltungskosten sind auch die Preise für Hotels und Restaurants in den europäischen Skigebieten gestiegen. Im Schnitt zahlen Skifahrer für einen Tagesskipass in Europa 50 Euro. Die meisten wollen der Wiener Studie zufolge deshalb im eigenen Land auf die Piste. Dabei gibt es auch in anderen Ländern Skigebiete, die eine Reise wert sind – und zwar für jeden Geldbeutel. Wussten Sie zum Beispiel, dass man in Griechenland wunderbar Rodeln kann oder Sie in Bulgarien von einem Helikopter zur Piste gebracht reden können?

Diese und weitere Ski-Hotspots in ganz Europa zeigen wir Ihnen in der Fotostrecke – natürlich auch direkt mit den wichtigsten Infos für Ihre Reiseplanung.