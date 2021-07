Das digitale Impfzertifikat ist offiziell in der Europäischen Union gestartet. Es soll Reisen in der Corona-Pandemie erleichtern. Doch der Impfpass hat auch Nachteile, warnen Fluggesellschaften.

Der EU-weit nutzbare digitale Impfpass geht am heutigen Donnerstag an den Start und soll das Reisen in Europa in der Corona-Pandemie erleichtern. Doch nicht alle Staaten in der Europäischen Union werden von Anfang an dabei sein. Fluggesellschaften warnen zudem wegen zusätzlicher Kontrollen vor Warteschlangen beim Check-in.

Darüber hinaus haben die Mitgliedstaaten weiter die Möglichkeit, etwa wegen der ansteckenden Delta-Variante, Reisebeschränkungen zu verhängen. Ein Freifahrtschein für einen sorglosen Sommer ist das Zertifikat damit nicht. Hier ein Überblick über Funktionsweise und die Vor- und Nachteile:

Was ist der Vorteil beim digitalen Impfpass?

Das digitale EU-Zertifikat soll Reisen mit möglichst wenig Beschränkungen über Europas Grenzen hinweg ermöglichen. Die EU-Mitgliedstaaten haben zugesichert, bei Inhabern grundsätzlich auf Quarantäne- und Testpflichten zu verzichten.

Welche Informationen enthält das Zertifikat?

Der Nachweis soll Auskunft darüber geben, ob ein Mensch das Coronavirus weiterverbreiten kann oder zumindest wie wahrscheinlich dies ist. Neben Informationen über eine Corona-Impfung kann das Dokument deshalb auch aktuelle Testergebnisse und Angaben über eine überstandene Corona-Erkrankung enthalten.

Wie funktioniert der EU-Impfpass?

Das Zertifikat besteht aus einem QR-Code, der gescannt werden kann. Eine digitale Signatur soll dafür sorgen, dass es fälschungssicher ist. Der Nachweis kann auf Mobilgeräten gespeichert oder auch in ausgedruckter Form mitgeführt werden. Eine elektronische EU-Plattform stellt sicher, dass die Echtheit europaweit überprüft werden kann.

Wie kann ich das Zertifikat elektronisch speichern?

In Deutschland gibt es eine spezielle CovPass-App, die dafür heruntergeladen werden kann. Alternativ kann die Corona-Warn-App genutzt werden.

Ist das Zertifikat bei Reisen Pflicht?

Nein. Es dient lediglich dazu, die Kontrollen, wie etwa an Flughäfen, zu vereinfachen. Impfungen können auch durch einen herkömmlichen Impfpass nachgewiesen werden.

Wie bekomme ich den digitalen Impfpass in Deutschland?

Das Zertifikat wird seit Mitte Juni bei Impfungen routinemäßig ausgestellt. Wer davor geimpft wurde, kann sich den digitalen Nachweis nachträglich kostenlos etwa in Apotheken ausstellen lassen. Bisher wurden in Deutschland laut Bundesgesundheitsministerium 40 Millionen Zertifikate ausgestellt.

Welche Impfstoffe zählen?

Alle Mitgliedstaaten müssen die von der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA zugelassenen Impfstoffe akzeptieren. Das sind derzeit die Mittel von Biontech/Pfizer, Moderna, Astrazeneca und Johnson & Johnson. Regierungen können aber auch andere Impfstoffe akzeptieren. Ihnen obliegt es auch zu entscheiden, ob sie den Impfnachweis bereits akzeptieren, wenn nur eine von zwei nötigen Dosen verabreicht wurde.

Wird das Zertifikat zum 1. Juli in allen Mitgliedstaaten funktionieren?

Voraussichtlich nicht. Bis Mittwoch waren 21 der 27 Mitgliedstaaten an das EU-System angeschlossen. Es fehlten noch Irland, Malta, die Niederlande, Rumänien, Schweden und Ungarn. Grund sind technische oder Anlaufprobleme. Mit dabei sind aber bereits die Nicht-EU-Länder Island, Liechtenstein und Norwegen.

Was bedeutet der Impfausweis für die Abfertigung an Flughäfen?

Europäische Verbände von Fluggesellschaften und Airports warnen vor Schlangen bei der Passagierabfertigung. Sie kritisieren, dass ihnen die Last der Kontrollen aufgebürdet wird und sehen eine zusätzliche Erschwernis durch uneinheitliche nationale Systeme. Demnach zeigen bisherige Erfahrungen, dass die durchschnittlichen Check-in-Zeiten um das Fünffache auf zwölf Minuten pro Passagier steigen. Reisende sollten deshalb beim Abflug mehr Zeit einplanen.

Sind Quarantäne und Testpflichten mit dem Zertifikat ausgeschlossen?

Nein. Die Mitgliedstaaten sollen zwar möglichst darauf verzichten, sie können aber etwa beim Auftreten von neuen Virus-Varianten eine "Notbremse" ziehen und wieder Beschränkungen und Auflagen verhängen. So hat Deutschland gerade Portugal zum Virusvariantengebiet erklärt. Wer von dort zurückkommt, muss mit oder ohne Zertifikat für 14 Tage in Quarantäne.

Kann der EU-Impfpass auch für andere Zwecke genutzt werden?

Grundsätzlich ja. Es eignet sich auch, um etwa Restaurant- oder Veranstaltungsbesuche zu ermöglichen. Diese Frage wird jedoch nicht auf EU-Ebene entschieden. In vielen EU-Ländern gibt es aber derartige Pläne.

