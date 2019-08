Nach der dramatischen Notlandung eines Passagierflugzeuges in Russland am Donnerstag teilen Passagiere und Augenzeugen immer mehr Videos der Unglücks im Internet. Darauf sind die Notlandung in einem Maisfeld zu sehen und wir anschließend Passagiere aus der Maschine klettern. Darunter war auch der 11-Jährige Vitia: "Eine Stewardess sagte, dass das Flugzeug qualme. Da haben wir Angst bekommen und sind losgelaufen. Ein Mann sagte „Folgt mir" , dann sind wir eine Straße entlanggelaufen." Sein Vater Pjotr schildert wie er von dem Unglück erfuhr: „Ich was gar nicht mehr, was meine Frau mir genau gesagt hat, als sie mich nach der Notlandung anrief. Sie war relativ ruhig uns sagte nur, sie seien in einem Feld gelandet und ich solle sie abholen." Nach Behördenangaben wurden mehr als 70 Verletzte in Krankenhäusern behandelt. Die beiden Piloten gelten jetzt schon vielen Russen als Helden.