Kinder sollen in den Flugzeugen des niederländischen Ablegers der Airline Corendon nur in einem bestimmten Bereich zugelassen sein

Wer sich von Kindern im Flugzeug gestört fühlt, kann bei der Airline Corendon einen Platz in der kinderfreien Zone buchen. Dort müssen Passagiere mindestens 16 Jahre alt sein.

Reisen mit Kindern kann eine Menge Nerven kosten – und zwar nicht nur für die Eltern, sondern auch die Mitreisenden. Besonders schwierig kann es auf längeren Flügen werden, wenn die Kleinen kaum Platz haben, möglicherweise noch übermüdet sind oder im Flugzeug Angst bekommen.

Nicht umsonst kommt es deshalb auch regelmäßig zu Konfrontationen zwischen Eltern und anderen Reisenden, die sich über die lärmenden oder weinenden Kinder beschweren. Die Airline Corendon reagiert darauf mit einer kinderfreien Zone im Flugzeug. Die Fluggesellschaft führt in ihren Fliegern einen sogenannten "Adults-only"-Bereich ein. Wie der Name sagt, sind dort nur Erwachsene zugelassen, Kinder dürfen nicht mitreisen.

Airline Corendon: Kinderfreie Zone kostet extra

Zunächst gilt die Regelung nur für den Flug von Amsterdam auf die karibische Insel Curaçao, der vom niederländischen Ableger der Airline durchgeführt wird. Der Flug dauert etwa zehn Stunden. Der Bereich soll sich im vorderen Teil des Flugzeugs befinden und durch Vorhänge und Wände vom Rest der Passagiere abgetrennt sein, schreibt Corendon in einer Pressemitteilung.

Die Airline sieht darin nur Vorteile: Passagiere ohne Kinder würden nicht gestört, Geschäftsreisende könnten ungestört arbeiten. Gleichzeitig müssten sich Eltern "keine Sorgen über mögliche Reaktionen von Mitreisenden machen, wenn ihr Kinder mal etwas lauter ist oder weint". Die "Adults-only"-Zone soll Platz für 102 Fluggäste, die 16 Jahre oder älter sind, bieten – das ist etwa ein Viertel der Gesamtkapazität des Fliegers. Diese müssen für den Flug ohne möglichen Kinderlärm allerdings draufzahlen: Pro Flug werden mindestens 45 Euro zusätzlich fällig.

Laut "Aerotelegraph" haben in der Vergangenheit bereits Malaysia Airlines und Air Asia auf ihren Flügen kinderfreie Zonen eingerichtet. Bei beiden Fluggesellschaften habe sich die Regelung aber letztendlich nicht durchgesetzt und sei wieder abgeschafft worden.

Quellen: Corendon / "Aerotelegraph"

