Will Field hat beim Skifahren wahrscheinlich einer Frau das Leben gerettet – und sich dabei selbst gefilmt. Der 23 Jahre alte Brite fuhr in den französischen Alpen eine Piste hinunter, als er zufällig auf eine Frau stieß, die zur Hälfte unter Schneemassen begraben war und sich nicht selbst befreien konnte. Die obere Körperhälfte lag unter dem Schnee, nur die Beine in einer roten Skihose waren noch zu sehen. Glücklicherweise reagierte Field geistesgegenwärtig – und glücklicherweise hatte er das passende Werkzeug dabei. So konnte er die Frau ausgraben.

Seine Rettungsaktion wurde von seiner Helmkamera mitgefilmt. Auf dem Video sind die dramatischen Momente zu sehen: Die Frau, eine 19-jährige Französin steckt im Schnee fest und zappelt verzweifelt mit den Beinen. Field zieht sofort seine Handschuhe aus, steckt schnell seine Schneeschaufel zusammen und schaufelt sie frei.

Währenddessen versucht Field die Frau zu beruhigen: "Ruhig bleiben, nicht bewegen. Ich hole dich raus." Schlussendlich gelingt es ihm, die Frau zu befreien, sie bedankt sich bei ihm auf Französisch.

60 Zentimeter tief im Schnee begraben: "Sie hätte ersticken können"

"Der Schnee war wirklich schwer, es ging um Leben und Tod", sagte Field der britischen Zeitung "The Sun". "Sie hätte ersticken können, wenn ihr kein anderer geholfen hätte." Die Frau war nach einem Sturz kopfüber in den Schnee gefallen und steckte in etwa 60 Zentimetern mit ihrem Oberkörper fest, unfähig, sich selbst zu befreien.

Als Field vorbeikam, ging ihr bereits der Atem aus. Dass die Situation noch einmal glimpflich für sie ausging, hatte sie dem Briten zu verdanken: "Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn er mir nicht geholfen hätte", sagte die Französin. Der Abschnitt abseits der öffentlichen Strecke war kaum befahren.

"Zum Glück hatte ich mein Sicherheitswerkzeug dabei", sagt Will Field. Gemeinsam mit einem weiteren Skifahrer konnte er die Frau rechtzeitig befreien. Der Brite lebt seit vier Monaten in den französischen Alpen und ist ein erfahrener Skifahrer. Der Vorfall habe ihm erneut gezeigt, wie wichtig es sei, mit der richtigen Ausrüstung auf die Piste zu gehen, sagte er der "Sun".

Quellen: "The Sun" / SWNS auf Youtube