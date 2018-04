Die Amsterdamer Grachten sind vermüllt. Für Marius Smit Grund genug, das Unternehmen 'Plastic Whale' zu gründen. Aus dem gesammelten Müll wird nun Neues.

Plastik ist einein zweischneidiges Schwert. Einerseits ist es ein tolles Material, mit dem viel möglich ist. Andererseits schafft es große Probleme, weil es viele Chemikalien beinhaltet und nicht zerfällt. 'Plastic Whale' ist eine Bewegung, die mehr will, als nur zu diskutieren. Deswegen ist unser Motto: 'Hört auf zu reden, lass uns Handeln!' DIE ORGANISATION WILL AMSTERDAMS KANÄLE VON PLASTIK BEFREIEN. AUF DIESE WEISE LERNT MAN DIREKT DIE GRACHTEN KENNEN Ich gründete 'Plastic Whale', weil ich plastikfreies Wasser möchte.

Als ich vor ein paar Jahren auf Reise war, wurde ich auf das Problem aufmerksam und entschied mich zu handeln.

Ich bin Marius Smit, Ich bin der Kapitän von 'Plastic Whale', des weltweit ersten Plastikfischerei-Unternehmens.

Wir bauen die Boote aus Plastik, das wir aus den Kanälen haben.

Jedes Jahr fahren wir mit tausenden Menschen raus und holen alles Mögliche aus dem Wasser.

DAS PRINZIP IST EINFACH: NACH PLASTIK FISCHEN PLASTIKFLASCHEN RAUSSUCHEN BOOT DRAUS BASTELN MIT DEM BOOT NACH NEUEM MÜLL SUCHEN Der Müll durchläuft einen Prozess, um diese Kügelchen daraus zu machen.

Aus diesen Kügelchen machen wir Schaumstoff.

Die benutzen wir dann für den Rumpf des Bootes oder Tische.

AUS DEM PLASTIK WERDEN AUCH ANDERE MÖBEL GEMACHT GERTJAN DE KAM ERSTELLT NACHHALTIGE MÖBEL FÜR VEPA IN EINER KOOPERATION WERDEN MÖBEL AUS DEN FLASCHEN DER KANÄLE GEBAUT Dieser Stuhl besteht aus Beinen und dem Körper.

Die Lehne ist der Finne eines Wals nachempfunden und wurde aus gepressten PET-Flaschen gemacht.

Die Beine sind aus nachhaltigem Holz und bestehen aus mehrfach gepressten Schichten.

Dadurch ist es sehr stabil.

Zusammen mit 'Plastic Whale' und 'Lama Concepts' haben wir eine nachhaltige Kollektion entworfen, die nur aus Plastikflaschen aus den Kanälen gemacht ist.

Im letzten Jahr haben wir ungefähr 50 - 60.000 Plastikflaschen aus den Kanälen gefischt.

Wir haben errechnet, dass wir für diese limitierte Kollektion aus 20 Tischen, 160 Stühlen, einigen Wandpaneelen und Lampen die kompletten 60.000 Flaschen benötigen.

PET BRAUCHT 400 JAHRE BIS ES ZERFÄLLT DURCH DIE MÖBEL WIRD DIE HALTBARKEIT SINNVOLL GENUTZT PET nimmt keine Stoffe auf und wird deswegen nicht alt.

DIE KOOPERATION HAT EINEN KOMPLETTEN KREISLAUF GESCHAFFEN DURCH DIE BELIEBTEN BOOTSTOUREN WIRD ROHSTOFFMANGEL KEIN PROBLEM SEIN Wir hatten nicht damit gerechnet, dass das Plastikfischen so populär wird. Aber die meisten finden es toll. Besonders, weil es so simpel ist. Man holt etwas aus dem Wasser und hat sofort einen positiven Beitrag für die Amsterdamer Kanäle gleistet. In der Zukunft wollen wir eine müllfreie Fabrik und wir wollen andere Unternehmen dazu inspirieren, nachhaltige Produkte auf den Markt zu bringen. Ich hoffe, dass wir erkennen, dass Abfälle einen Wert haben können. Es war immer ein Ziel, einen internationalen Einfluss zu haben. Wenn wir in Amsterdam so erfolgreich sein können, warum sollten wir diese Idee nicht in der ganzen Welt populär machen.