Totalverlust in Kiew: Neue Fotos und Videos zeigen die zerstörte Antonow An-225

Bei dem Angriff russischer Truppen in den ersten Kriegstagen auf den Werksflughafen von Antonow in Kiew-Hostomel wurde auch das größte Frachtflugzeug der Welt schwer beschädigt. Jetzt wird das ganze Ausmaß der Zerstörung sichtbar.

Am 31. März haben sich die russischen Truppen vom Gelände des Flughafens Kiew-Hostomel zurückgezogen, der 20 Kilometer nordwestlich der ukrainischen Hauptstadt liegt. Daher konnten nun auch Ukrainer die Hangars der Antonow-Flugzeugwerke inspizieren und die Schäden fotografisch dokumentieren.

Unter einem riesigen und schützenden Dach hatte das weltweit einzige Exemplar einer Antonow An-225 gestanden. Die "Mriya", wie der Frachtflieger mit seinen sechs Triebwerken auch genannt wird, was auf Ukrainisch so viel wie "Traum" bedeutet, war einst das fliegende Wahrzeichen der Ukraine, ein technologisches Wunderwerk des Landes.

Das für Wartungsarbeiten geparkte Flugzeug war bei der zweiten Angriffswelle der Russen auf dem internationalen Fracht- und Antonow-Werksflughafen am letzten Februar-Wochenende in Brand geraten. Erste Aufnahmen des russischen Staatsfernsehen bestätigten die schlimmsten Befürchtungen: Das 84 Meter lange Flugzeug mit einer Spannweite von 88 Metern war sehr schwer in Mitleidenschaft gezogen.

Die jetzt veröffentlichten Fotos bestätigen den Totalverlust der 1988 gebauten An-225. Das Flugzeug weist schwere Brand- und Strukturschäden an Rumpf und den Tragflächen auf. Das Cockpit ist vollkommen zerstört, Bug und Flügel liegt vom Rumpf getrennt auf dem Hallenboden.

Die verkohlten Überbleibsel der "Mriya" können nicht mehr als Grundlage für eine Rekonstruktion genutzt werden. In Fachkreisen spricht man bei so schweren Schäden von "damaged beyond repair", wie "Air Cargo News" berichtet.

Neben den Resten der Antonow sind auf einem Foto auch ein ausgebrannter Militär-Lkw und die Überbleibsel eines Kettenfahrzeuges zu sehen. Weitere Aufnahmen zeigen in einem anderen Hangar eine mehr oder weniger intakte gebliebene Antonow An-124 von Antonov Airlines. Dieser Flugzeugtyp diente einst als Grundlage für die An-225.

Unter dem Titel "Zerstörter 'Traum'. Hostomel nach Abzug der Besatzer" zeigt ein auf Youtube hochgeladenes Video mehrere Luftaufnahmen vom Flughafengelände in Hostomel. In dem zweiminütigen Clip ist auch das gewölbte und schwer beschädigte Hallendach zu sehen, in dem die An-225 untergestellt war. Deutlich ist aus der Drohnenperspektive der zerstörte Rumpf des Flugzeuges mit der unverkohlten weißen Bugspitze des einst größten Frachtflugzeuges der Welt zu erkennen.

