Auf den Spuren von Verbrechern und Vampiren: Schaurig-schöne Orte in ganz Europa

True Crime boomt. Wir wollen wissen, wie Serienmörder ticken, was für Verbrechen noch nicht aufgeklärt worden und welche menschlichen Abgründe es gibt. Kein Wunder, dass auch immer mehr Menschen den Gruselfaktor auf Reisen suchen. Orte mit einer mystischen oder geheimnisvollen Geschichte sind immer gefragter bei Touristen – denn wir wollen dem Mythos auf die Spur gehen und verstehen, was nicht zu verstehen ist.

Die besten Orte zum Gruseln in Europa

Gab es in Transsilvanien wirklich Vampire? Was hat es mit den Steinen von Stonehenge auf sich – und wo befindet sich der Eingang zur Hölle? Es sind Fragen wie diese, der Autorin Julia Schattauer in ihrem beeindruckenden Bildband "Schaurig-schönes Europa. 100 spannende Orte – auf den Spuren von Sagen und Mythen" nachgegangen ist. Die Antwort besteht aus abenteuerlichen und durchaus gruseligen Kurzgeschichten über die schaurigsten Orte des Kontinents.

In der Bildergalerie zeigen wir Ihnen eine kleine Auswahl der vielen spannenden Reiseziele, die Sie an abgelegene Orte und in die Abgründe der Geschichte führen.

