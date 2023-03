Im April, Mai und Juni kommen wir Dank der Feiertage wieder in den Genuss von extralangen Wochenenden. Und wer so schlau war, schon früh den ein oder anderen Brückentag freizunehmen, kann mit wenigen Urlaubstagen länger verreisen. Doch wer nur vier Tage frei hat, will ungern zu viel Zeit für die Anreise investieren. Wir haben uns von Berlin, Hamburg, Köln und München in jede Himmelsrichtung aufgemacht und liefern 16 Ausflugsideen mit dem Zug in Deutschland und seinen Nachbarländern.

Wer klimafreundlich reisen will, kommt am Zug nicht vorbei. Doch wer einen Wochenendtrip aus den vier größten Städten Deutschlands plant, stellt sich schnell die Frage wie weit die Schienen Reiselustige innerhalb von wenigen Stunden tragen.

Ein praktisches Tool hilft bei der Auswahl des nächsten Reiseziels – dort können Zugverbindungen quer durch Europa gefunden werden. Alle Ziele können vom Abfahrtsort innerhalb von fünf Stunden erreicht werden. Mit einem Klick auf den Abfahrtsort verfärbt sich die Karte in Rot, Orange und Gelb und markiert damit die Ziele, die sich mit der Bahn in ein, zwei, drei, vier oder fünf Stunden erreichen lassen. Wie das Online-Tool genau funktioniert, lesen Sie hier.

Natur, Großstadt oder Kleinstadt-Flair: Reiseziele in alle Himmelsrichtungen

Ob eine andere Großstadt erkunden, Kultur, Architektur oder zahlreiche grüne Auen in den Metropolen entdecken, süße Fachwerk-Städtchen erleben oder einfach mal in der Natur entspannen. Radtouren, Wanderungen, ein Ausflug mit dem Boot oder das Erklimmen von Gipfeln – die Auswahl ist groß. Wir haben Ausflugsideen für jeden Geschmack gesammelt – ob Kulturliebhaber, Aktiv-Urlauberin oder Genussmenschen!

Lassen Sie sich von unseren Ideen und Tipps in unserer Bildergalerie inspirieren und machen Sie sich auf zu neuen Ufern!