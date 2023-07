von Stephan Seiler Einmal Aussicht mit Sahne, bitte: Im Sommer lässt sich Stephan Seiler oberhalb von Bad Gastein verzaubern.

Als ehemaliger Hobbymagier weiß ich: Nichts ist langweiliger als ein Zaubertrick, den man erklärt. Den größten Genuss erlebt, wer sich dem Hokuspokus hingibt, ohne zu viele Fragen zu stellen. So geht es mir, wenn ich im Sommer von Bad Gastein im Salzburger Land auf die Rudolfshöhe hinaufsteige, einen schmalen Feldweg hoch. Oben fläze ich mich in der Nachmittagshitze auf einer Sonnenliege, hinter mir die über 600 Jahre alte Steinhütte und um mich herum all die anderen Utensilien, die diesen Ort so zauberhaft werden lassen.