Sehen Sie im Video: Nach Corona-Lockdown – Deutsche Urlauber in Richtung Mallorca gestartet.





Zielflughafen Palma De Mallorca. Was wegen der Corona-Krise lange Zeit nicht denkbar war, wurde am Montag für einige Urlauber aus Deutschland wieder möglich. Ihr Urlaubsflieger startete am Montagmorgen von Düsseldorf aus. Sie nehmen an einem Pilotprojekt teil. Vor der geplanten Grenzöffnung zu Spanien sollen sie auf die Balearen fliegen und testen, wie sich der Urlaub dort in Zeiten von Corona anfühlt. Mit den dazugehörigen Hygiene- und Abstandsregeln. Das müsse aber nicht schlecht sein, sagt Tui-Sprecher Aage Dünhaupt: "Der Urlauber kann sich darauf freuen, dass die Playa de Palma noch nie so leer war bei solchen schönen Sommertemperaturen. Das man mal den Strand jetzt zwei Wochen für sich alleine hat. Aber ansonsten ist es richtig. Feiern wird dieses Jahr in der Form nicht stattfinden. Wir haben auch die Programme für Sport in den Hotels umgestellt. Es wird sehr viel mehr individuelle Sportarten geben und keine Mannschaftsaktivitäten." Insgesamt sollen Dutzende Flüge von verschiedenen deutschen Flughäfen aus Richtung Balearen starten. Neben Mallorca geht es unter anderem auch nach Menorca und Ibizia. Diese Mallorca-Urlauber sind voller Vorfreude: "Es wird auf jeden Fall ruhiger werden wie üblich denke ich mal. Weil die Hotels dürfen auch nur bis 50 Prozent auslasten und am Strand wird es auch ruhiger sein. Aber eigentlich ein gutes Gefühl, dass es wieder losgeht. Das wir wieder reisen dürfen." "An sich ist einfach Urlaub. Das Wetter einfach, das Meer der Strand und dass man halt ein bisschen entspannen kann im Gegensatz zu hier weil hier haben wir ja keinen Strand in der Nähe. Ich sag mal mit der Party und so, dass man nicht so feiern kann wie man es gewohnt ist, ist halt ein bisschen ein Nachteil aber man kann trotzdem ganz gut entspannen denke ich." „Wir sind regelmäßig dort. Natürlich wird es diesmal besonders für uns werden. Wir wissen nicht ganz genau was uns erwartet. Wir kennen natürlich so ein bisschen die Einreisebedingungen, beziehungsweise auch wie es im Hotel laufen wird. Wie es dann in der Praxis sein wird, wir hoffen dass wir den Mundnasenschutz nicht allzu viel tragen müssen. Wir sehen es ein bisschen mehr wie einen Erholungsurlaub auf jeden Fall. Von daher wir freuen uns nach wie vor. Hauptsache wir kommen mal ein bisschen raus. Das Wetter hier ist ja nun mal unbeständig" Die maximale Anzahl der Testurlauber darf insgesamt 10.900 nicht überschreiten - um das sicherzustellen, stehen die Airlines in Kontakt mit der Balearen-Regierung und schicken ihr die Flugnummern mit der jeweiligen Auslastung. In den Hotels, die an dem Pilotprojekt teilnehmen, gelten strenge Hygienevorschriften. So liegt beispielsweise die Maximalauslastung bei 50 Prozent. Zudem soll es Wärmebildkameras im Eingansbereich geben. Zusätzlich natürlich: Desinfektionsspender, Masken und Handschuhe, sowie feste Abstandsregeln für die Restaurants.