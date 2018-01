Das Wintersportgebiet Kreischberg, in der Steiermark in Österreich. Hier mussten am Montag 150 Wintersportler von einem defektem Sessellift gerettet werden. Neben Einsatzkräften der Bergrettung seien laut Polizei auch mehrere Hubschrauber an dem Einsatz beteiligt gewesen, etwa vom Österreichischen Bundesheer und dem Automobil-Club ÖAMTC. Ursache sei ein technischer Defekt der Liftanlage gewesen, so die Polizei Steiermark. Alle Personen konnten unverletzt gerettet werden.