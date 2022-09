In Ungarn steht der offene und vielfältige Teil der Bevölkerung seit Langem unter Druck. Staatschef Viktor Orbán will unliebsame Gesellschaftsteile ausschließen. In Budapest trifft sich der weltoffenen und emphatischen Teil Ungarns – der sich nicht als Werbegesichter für ein konservatives Ungarn missbrauchen lassen will.