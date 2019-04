Mindestens 29 Menschen sind bei einem Busunfall auf der Ferieninsel Madeira ums Leben gekommen, die meisten von ihnen Touristen aus Deutschland, teilten portugiesische Behörden am Mittwochabend mit. Weitere 27 Menschen wurden dabei verletzt und in Madeiras Hauptstadt Funchal gebracht. Einem Medienbericht zufolge sei der Bus in einer kurvigen Strecke im Ort Canico von der Straße abgekommen und habe sich an einem Abhang überschlagen. In dem Bus befanden sich 55 Passagiere, ein Touristenführer und der Fahrer. Nach Angaben des Bürgermeisters von Canico Filipe Sousa stammen alle Touristen in dem Fahrzeug aus Deutschland. Portugals Präsident Marcelo Rebelo sagte im Fernsehen, auch Insulaner, möglicherweise Passanten, seien unter den Opfern. Das Auswärtige Amt in Berlin richtete eine Hotline für Angehörige der Opfer ein. "Mit großer Erschütterung haben wir von dem tragischen Busunglück auf Madeira erfahren", teilte das Ministerium per Tweet mit. Der portugiesische Ministerpräsident Antonio Costa schickte ein Kondolenzschreiben an Bundeskanzlerin Angela Merkel.