von Leonie Zimmermann Camper haben die Qual der Wahl: Allein in Deutschland gibt es mehr als 2800 Campingplätze, europaweit sind es bald zehn mal so viele. Bei welchen Campingplätzen sich die Anreise besonders lohnt, hat das Portal "camping.info" herausgefunden.

Camping ist in. Urlaub auf vier Rädern gehört zu den Reisetrends, die spätestens seit der Coronavirus-Pandemie nachhaltig boomen. Allein im vergangenen Jahr haben mehr als 15 Prozent der deutschen Urlauber sich fürs Campen entschieden. In Deutschland haben die Übernachtungszahlen auf Campingplätzen im Sommer 2022 sogar das Vor-Corona-Niveau um mehr als sieben Prozent übertroffen.

Die 110 beliebtesten Campingplätze Europas

Wer sich für einen Camping-Trip entscheidet, der hat in Europa die Qual der Wahl aus mehr als 28.000 Campingplätzen. Die meisten davon befinden sich in Frankreich, Großbritannien und Deutschland. Aber welcher Campingplatz ist wirklich gut? Diese Frage stellt sich auch das Online-Portal "camping.info" jedes Jahr aufs Neue. Auch in diesem Jahr wurden dafür wieder 230.000 Bewertungen von mehr als 150.000 Campern analysiert. Das Ergebnis: Die beliebtesten 110 Camping-Plätze Europas.

Unter den Top-Platzierten befinden sich gleich mehrere deutsche Campingplätze. Der Campingpark Kühlungsborn in Mecklenburg-Vorpommern schafft es gleich zum dritten Mal auf Platz eins des Rankings. Platz drei geht auch nach Deutschland, an Camping Rosenfelder Strand Ostsee in Schleswig-Holstein. Insgesamt tauchen 69 deutsche Campingplätze in der Übersicht auf, 20 Plätze in Österreich, sieben in Italien, drei in der Schweiz und einer in den Niederlanden.

Camping Awards 2023: Die Top Ten Campingplätze in Europa

Das Beste aus 2022 Tansania Hier leben Wildtiere und Massai im Einklang: Nachhaltiger Tourismus im Ngorongoro-Hochland

Ganz egal, für welchen Campingplatz Sie sich am Ende für Ihren Camping-Trip entscheiden – in diesem Jahr gilt es, schnell zu sein. Aufgrund der steigenden Preise und des angekündigten Flugchaos an deutschen Airports weichen voraussichtlich viele Urlauber auf diese Reiseart aus. Die Campingplatzbetreiber rechnen jedenfalls mit einem großen Andrang für die warmen Monate.

Quelle: Camping Award 2023