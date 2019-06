Wo lässt es sich am besten chillen? Die Antwort ist einfach: In den Sommerferien am Strand, im Klappstuhl sitzend mit einem gekühlten Drink in der Hand, nichts tun und einfach nur aufs Meer starren.

Wer gerne auf Campingplätze absteigt, ist jetzt auf der Suche nach dem passenden Platz für die Sommerferien am Meer, wo sich das Zelt am besten aufbauen oder das Wohnmobil einparken lässt.

Bei der Suche nach dem besten Campingplatz hilft das Internet. Bewährt ist seit Jahrzehnten das Wissen der Experten des ADAC, der unter dem Portal pincamp.de seine Camping-Kompetenz gebündelt hat und regelmässig die besten Plätze kürt. Auf den folgenden Seiten der Fotostrecke stellen wir die schönsten Plätze am Meer vor.