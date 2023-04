Manche Campingplätze sind hundefreundlicher als andere – wo der Urlaub mit dem Vierbeiner am schönsten ist.

von Rebecca Häfner Wer den Hund mit in den Urlaub nehmen will, der braucht eine tierfreundliche Unterkunft. Wir zeigen Ihnen die besten Campingplätze für eine Reise mit dem Vierbeiner in Deutschland, Italien, Österreich, Kroatien und den Niederlanden.

Urlaub mit Hund – was würde sich da besser eignen als ein Camping-Trip? Diese Reiseart ist flexibel und naturnah. Auf immer mehr Campingplätzen können sich Vierbeiner, Herrchen und Frauchen über eine hundefreundliche Ausstattung wie eine Hundedusche oder einen Hundestrand freuen.

Welcher Campingplatz sich in beliebten europäischen Reiseländern am besten für den Trip mit dem besten Freund des Menschen eignet, hat das Camping-Portal "camping.info" ermittelt. Auf dem Buchungsportal können Urlaubende nicht nur ihren Gesamteindruck des Campingplatzes bewerten, sondern auch inwieweit er für Hunde geeignet ist. Campingfreunde können die Hundefreundlichkeit mit bis zu fünf Sternen bewerten.

"Die Detailseiten zu den Campingplätzen geben Aufschluss darüber, welche Ausstattung für Vierbeiner vorhanden ist," sagt Maximilian Möhrle, Geschäftsführer des Buchungsportals. Wer allerdings mit Bello oder Fiffi campen gehen will, sollte bei der Buchung nicht allzu viel Zeit verlieren, rät Möhrle. Viele hundefreundliche Campingplätze seien vor allem in der Hauptsaison bereits früh ausgebucht.

Unter den beliebtesten Campingplätzen reihen sich Ziele in Deutschland, Österreich, Italien, Kroatien und in den Niederlanden ein. Wir zeigen die Top 3 Campingplätze je Land für Urlaub mit dem Hund:

Die Top 3 Campingplätze für Hundefreunde in Deutschland

Camping am Königsberg (Rheinland-Pfalz)

Zwischen Rhein und Mosel finden Reisende hier ein Paradies für Hunde. Urlaubende können der Hektik der Großstadt entfliehen und die Umgebung auf langen Spaziergängen mit ihrem Vierbeiner entdecken. Zum Beispiel bei einer kleinen Wanderung den Königsberg hinauf.

Ganze 4,8 Sterne haben Nutzer:innen dem Campingplatz in der Kategorie "Geeignet für Gäste mit Hund" gegeben. Hunde sind hier in der Haupt- und Nebensaison erlaubt. Die Vierbeiner dürfen auch in die Mietunterkünfte rein. Für Hunde gibt es Bademöglichkeiten und Hundeduschen auf dem Campingplatz. Eine Hundewiese gibt es allerdings nicht. In der Gesamtbewertung erhält der Platz eine 4,9. Weitere Infos zum Platz, finden Sie hier.

Campingpark Erfurt (Thüringen)

Auch mit Hund lässt sich Erfurt wunderbar entdecken – eines der bekkantesten Wahrzeichen der Stadt ist die Krämerbrücke. Es ist die längste durchgehend mit Häusern bebaute und bewohnte Brücke Europas. © bluejayphoto / Getty Images

Im Südosten von Erfurt gelegen, finden Reisende für einen Urlaub mit Hund hier eine Unterkunft für Ausflüge in die Stadt oder ins Grüne. Nicht weit vom Campingplatz entfernt, lädt der Steiger-Willroder Forst- Werningslebener Wald zu schönen Spaziergängen ein.

4,6 Sterne bekommt der Campingplatz von Reisenden mit Hund. Hunde sind hier in der Haupt- und Nebensaison willkommen. Auch wer in einer Mietunterkunft nächtigen will, kann Bello oder Fiffi mitnehmen. Es gibt eine Hundedusche. Bademöglichkeiten oder eine Hundewiese gibt es hier nicht. In der Gesamtbewertung erhält der Platz eine 4,9. Weitere Infos zum Platz, finden Sie hier.

Campingplatz Auf dem Simpel (Niedersachsen)

Ganz in der Nähe des Campingplatzes liegt das Naturschutzgebiet Ehbläcksmoor, wo Reisende Heide, Forst und die Große Aue entdecken können. Hundehalter müssen allerdings beachten, dass ihre Vierbeiner hier an der Leine und auf den Wegen bleiben müssen. Auch der Freizeitpark Heidepark Soltau befindet sich im Umkreis.

4,7 Sterne verteilten Besucher:innen mit Hund für diesen Campingplatz in Niedersachsen. In den Mietunterkünften sind Hunde laut der Bewertungen nicht gestattet und es gibt keine Hundeduschen. Dafür punktet der Platz bei Hundehalter:innen mit Bademöglichkeiten im Umkreis. Insgesamt erhält der Platz eine Bewertung von 4,7 Sternen. Weitere Infos zum Platz, finden Sie hier.

Die Top 3 Campingplätze für den Urlaub mit Hund in Österreich

Camping Sonnenland (Burgenland)

Lutzmannsburg ist für seine schönen Weinberge bekannt und lädt mit seiner sanften Hügellandschaft zu Erkundungstouren der Region ein. Die Gegend nahe der ungarischen Grenze verfügt über ein gut ausgebautes Wegenetz und Urlauber:innen können gemeinsam mit ihrem Hund eine Radtour machen.

Der Platz schneidet in punkto Hundefreundlichkeit am besten ab (4,9 Sterne) und wurde mit dem "camping.info"-Award 2023 ausgezeichnet. Reisende können sich über ein hundefreundliches Restaurant, Hundeduschen und eine Hundewiese freuen. Den "camping.info"-Nutzer:innen hat besonders der extra Badebereich für Bello und Fiffi gefallen. Auch in der Gesamtbewertung erhält der Platz 4,9 Sterne. Weitere Infos zum Platz, finden Sie hier.

Berau am Wolfgangsee (Oberösterreich)

Der Wolfgangsee ist ein wahres Naturparadies – und lädt auch die Vierbeiner zum Planschen ein. © Egeris / Getty Images

Am Wolfgangsee im Salzkammergut finden Urlauber und Urlauberinnen sich in einem wahren Naturparadies wieder. Reisende können malerische Orte entdecken, durch das Almengebiet wandern oder dem eigenen Vierbeiner beim Planschen im See zuschauen.

Von Reisenden mit Hund erhält der Campingplatz eine 4,2. Achtung bei der Buchung: Hunde sind nur in der Nebensaison und dann in den Mietunterkünften erlaubt. Der Platz hat keine Hundedusche oder Wiese. In der Gesamtbewertung erhält der Platz eine 4,4. Weitere Infos zum Platz, finden Sie hier.

Camp Mondseeland (Oberösterreich)

Zwischen Mondsee und Irrsee gelegen finden Urlauberinnen und Urlauber viel Ruhe. Die malerischen Wiesen und die umliegenden Berge machen die Lage des Campingplatzes perfekt für einen Aktivurlaub mit Hund.

Gäste mit Hund haben dem Campingplatz 4,8 Sterne gegeben. Hunde sind hier das ganze Jahr erlaubt. Es gibt eine Hundedusche, eine Hundeweise und Bademöglichkeiten. Auch die Gesamtnote sind 4,8 Sterne. Weitere Infos zum Platz, finden Sie hier.

Die Top 3 der hundefreundlichen Campingplätze in den Niederlanden

Papillon Country Resort (Provinz Overijssel)

Nahe der Deutsch-niederländischen Grenze zwischen Nordhorn und Denekamp befindet sich der Campingplatz. Denekamp ist ein kleines Örtchen und Reisende können die ländliche Idylle genießen. In dem Örtchen befindet sich das älteste Naturkundemuseum der Niederlande. Und viele Menschen besuchen den Ort wegen dem Gartencenter Oosterik.

4,6 Sterne gibt es für das Papillon Country Resort bei der Hundeempfehlung. Hunde sind in der Neben- und Hauptsaison erlaubt – auch in Mietunterkünften. Es gibt eine Hundewiese und Duschen für die Vierbeiner. Bademöglichkeiten gibt es nicht. In der Gesamtwertung vergeben Reisende eine 4,7. Weitere Infos zum Platz, finden Sie hier.

Strandpark De Zeeuwse Kust (Provinz Zeeland)

Was gibt es Schöneres, als sich bei einem Spaziergang mit Hund den Wind um die Nase wehen zu lassen und zwischen den Zehen, den Sand zu spüren? © Panthermedia / Imago Images

Direkt hinter einer Düne nur wenige hundert Meter vom Strand entfernt, liegt der Campingplatz. Reisende können also das ganze Jahr über Spaziergänge an der Nordsee machen und sich die Meeresbrise um die Nase wehen lassen.

Hunde sind hier das ganze Jahr erlaubt und dürfen mit in den Mietunterkünften übernachten. Es gibt eine Hundedusche und eine Hundewiese. Gäste bewerten den Platz mit 4,7 Sternen für den Urlaub mit Hund. Insgesamt erhält der Campingplatz eine 4,3. Weitere Infos zum Platz, finden Sie hier.

Camping De Paal (Provinz Nordbrabant)

Wie wäre es mit einer Radtour mit Hund in die drei Kilometer entfernte Kleinstadt Bergeijk – um das niederländische Flair zu genießen? Natürlich können Reisende auch einfach die Natur in der Umgebung des Campingplatzes erkunden.

Die Hunde-Eignung bewerten Gäste mit 4,5 Sternen. Vierbeiner sind in der Haupt- und Nebensaison erlaubt – allerdings nicht in den Mietunterkünften. Reisende finden eine Hundedusche und – wiese vor. Auch gibt es Bademöglichkeiten für Hunde. In der Gesamtbewertung erhält der Platz eine 4,5. Weitere Infos zum Platz, finden Sie hier.

Die Top 3 Campingplätze in Italien für Urlaub mit Hund

Camping Fossalta (Venetien)

Ein wunderbarer Ausgangspunkt für einen entspannten Urlaub am Gardasee. Reisende können das italienische Lebensgefühl genießen. Campingfreunde können sich über einen privaten Strandabschnitt freuen.

4,6 Stern vergeben Hundehalter für diesen italienischen Campingplatz. Hunde dürfen in der Haupt- und Nebensaison im eigenen Wohnwagen übernachten, aber nicht in Mietunterkünften. Es gibt eine Hundewiese, Duschen und Bademöglichkeiten. In der Gesamtbewertung erhält der Campingplatz eine 4,2. Weitere Infos zum Platz, finden Sie hier.

Camping Zocco (Lombardei)

Der Gardasee zählt zu einem der beliebtesten Reisezielen – auch für den Urlaub mit Hunde eignet sich ein Trip nach Italien. © Wirestock / Getty Images

Wer auf dem Campingplatz urlaubt, kann die wunderschöne Umgebung des Gardasees genießen. Die Kombination aus Wasser und Bergen ist die perfekte Kombination für Aktivurlauber:innen.

Die Gäste haben den Campingplatz mit 4,6 Sternen für die Hundefreundlichkeit bewertet. Die Vierbeiner dürfen sowohl in der Haupt- und Nebensaison dort mit Herrchen und Frauchen urlauben. Sie dürfen mit in Mietunterkünfte. In der Gesamtbewertung erhält der Platz eine 4,1. Weitere Infos zum Platz, finden Sie hier.

Campeggio Europa Silvella (Lombardei)

Von kleinen Dörfern, Feldern und Wiesen ist der Platz umgeben. Urlauberinnen und Urlauber können auch auf diesem Campingplatz einen wunderbaren Urlaub am Gardasee verbringen.

Reisende bewerten den Campingplatz in punkto Hundefreundlichkeit mit 4,6 Sternen. Für Hunde gibt es Bademöglichkeiten, eine Hundedusche und eine Hundewiese. Die Tiere sind in der Haupt- und Nebensaison erlaubt. Reisende bewerten den Platz insgesamt mit 4,7 Sternen. Weitere Infos zum Platz, finden Sie hier.

Die Top 3 der hundefreundlichen Campingplätze in Kroatien

Arena Grand Kažela Campsite (Istrien)

Im Süden der Halbinsel Istrien können sich Herrchen und Frauchen auf einen entspannten Strandurlaub mit ihrem Vierbeiner freuen. Hier können Urlauber:innen viele malerische Kieselstrände entdecken.

4,3 Sterne erhält der Campingplatz von Reisenden. Hunde sind in der Haupt- und der Nebensaison erlaubt – auch in den Mietunterkünften. Hunde können auf der Hundewiese toben oder sich beim Baden abkühlen. In der Gesamtnote gibt es eine 3,4. Weitere Infos zum Platz, finden Sie hier.

Plitvice Holiday Resort (Mittelkroatien)

Mit türkisblauen Seen, Wasserfällem und dichten Wäldern ist der älteste Nationalpar Plitvicer Seen ein echtes Erlebnis. © NurPhoto / Imago Images

Nur wenige Kilometer vom ältesten und größten Nationalpark Kroatiens Plitvicer Seen entfernt, liegt der Campingplatz. In Nationalpark können Naturfreund:innen wunderschöne Seen entdecken. Das rund 300.000 große Areal ist Lebensraum für zahlreiche geschützte Pflanzen wie der Orchideenart Frauenschuh.

Reisende mit Hund vergeben 4,3 Sterne für den Campingplatz. Die Tiere sind in der Haupt- und der Nebensaison erlaubt. Sie dürfen auch von hier auch in die Mietunterkunft mitgenommen werden. Außerdem können sich Hundehalter:innen und ihre Vierbeiner über Bademöglichkeiten und eine Hundedusche freuen. In der Gesamtbewertung schneidet der Campingplatz mit einer 3,9 ab. Weitere Infos zum Platz, finden Sie hier.

Aminess Atea Camping Resort (Insel Krk)

Der Campingplatz liegt an einem der schönsten Strände der Insel Krk und Hundehalter:innen drürfen sich auch über einen ausgewiesenen Hunestrand freuen. Bei einer Radtour können Reisende die nahegelegene Hafenstadt Novigrad erkunden.

Das Resort bekommt 4,3 Sterne für seine Hundefreundlichkeit. Ob in Haupt- und Nebensaison können Hunde hier herumtollen und sind auch in Mietunterkünften erlaubt. Hundedusche und Hundewiese sowie Bademöglichkeiten sind vorhanden. Reisende bewerten diesen Campingplatz insgesamt mit 3,8 Sternen. Weitere Infos zum Platz, finden Sie hier.