Nein, nicht wie alle Jahre wieder. Schluss mit der Idylle, so könnte das Motto des Null Stern Hotels im Jahre 2022 lauten. "In einer Zeit, in der die Welt aus den Fugen gerät, ist es schwierig, die aktuelle Weltlage auszublenden", sagen Frank and Patrik Riklin. Die beiden Künstler aus der Schweiz gründeten 2008 das Hotelkonzept "Null Stern - the only star is you", das sie seitdem an verschiedenen Standorten in dem Alpenland weiterentwickeln.

"Mit Blick auf die aktuelle Weltlage ist es nicht Zeit, zu schlafen", sagen die Riklins. Deshalb haben die Null Stern Erfinder in diesem Jahr eine "anti-idyllische" Suite entwickelt, in der man eher den Halbschlaf nutzt, um nachzudenken und sich selbst in Frage zu stellen.

Selbstreflexion statt Tiefschlaf

An einer Tankstelle des kleinen Ortes Saillon im Rhonetal haben die beiden in bewährter Zusammenarbeit mit dem Hotelier Daniel Charbonnier zwischen einer Tankstelle und der Hauptstraße ein Doppelbett aufgestellt. "Dieses Hotelzimmer, das sowohl faszinieren als auch verstören kann, soll uns alle wachhalten: Was ist Sicherheit? Was ist Luxus? Wie können wir Ressourcen schonen und unseren Energieverbrauch reduzieren?", fragen die Bettenmacher?

Kunst hängt hier nicht wie in herkömmlichen Hotels gerahmt über dem Bett, sondern in der wand- und deckenlosen Suite gehen Kunst und Hotellerie eine neue Verbindung ein und treten in einen Dialog. "Mit dem neuen Zimmer versuchen wir den Widerspruch des Menschen zwischen Ideal und Wirklichkeit zu thematisieren. Der Mensch ist zwar Teil der Natur, steht ihr aber gleichzeitig fremd gegenüber, indem er seine Bedürfnisse über die der Natur stellt", so die Künstler-Brüder. "Wenn wir so weitermachen wie bisher, könnte es bald mehr anti-idyllische als idyllische Orte auf der Welt geben."

Neben der Location an den Zapfsäulen haben die Riklins noch drei weitere Suiten in der Westschweiz arrangiert: die Bayart-, die Farinet- und die Weinberg-Suite. Diese Zero Real Estate Suiten werden bis 18. September 2022 geöffnet sein. Der Preis pro Nacht für zwei Personen beträgt 325 Schweizer Franken.

Weitere Infos: https://nullsternhotel.ch

