Die Aufhebung der Reisebeschränkungen macht es möglich: City-Trips zu beliebten Orten in Europa, sei es per Anreise mit Auto, Bahn oder Flugzeug. Außerdem bieten sich in den nächsten Wochen mit Himmelfahrt und Pfingsten ideale Reisetermine an, die sich mit wenigen Brückentagen zu mehr als nur einem verlängerten Wochenende kombinieren lassen.

Einer der Hauptausgabenposten ist neben der Anreise der Preis für die Unterkunft, sei es im Hotel oder Appartement. Wie sich das Preisniveau der touristischen Infrastruktur in Städten nach der Pandemie entwickelt hat, untersuchte jetzt das britische Finanzportal money.co.uk.

Dazu wurde ein für Touristen typischer Warenkorb für die jeweilige Destination zusammengestellt, der aus folgenden Positionen besteht: aus dem Durchschnittspreis für eine Airbnb-Unterkunft sowie dem Tagespass für die öffentlichen Nahverkehrsmittel. Außerdem auf Basis von tripadvisor.com die Kosten für ein günstiges Menü und ein Glas Wein in einem der Top-Restaurants sowie der Eintrittspreis zur jeweils beliebtesten Touristenattraktion.

Nach den zehn preiswertesten Städtereisezielen stellen wir jetzt jene Orte vor, bei denen mit höheren Ausgaben gerechnet werden muss. Denn laut der Studie des Finanzportals gehören nicht nur Metropolen in Skandinavien und der Schweiz zu den Spitzenreitern. Gerade bei den Übernachtungskosten wurden Durchschnittspreise für ein Airbnb in Edinburgh mit 226 Euro, in Prag mit 249 und in Dublin mit 300 Euro angegeben.

Die genauen Angaben in britischen Pfund für die jeweilige Kategorie in zwölf Städten mit hohem Preisniveau finden Sie unter www.money.co.uk/travel/city-break-index

