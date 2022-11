Bahnhöfe sind Durchgangsstationen, an denen man nie lange bleiben möchte. Doch oft zwingen einen Verspätungen oder Zugausfälle zu langen Wartezeiten. Dann zeigt sich, wie gut das Umfeld wirklich ist: Gibt es genügend Restaurants, Läden und Lounges?

Die Verbraucherschutz-Organisation Consumer Choice Center mit Sitz in Washington D.C. hat jetzt ihren jährlichen European Railway Station Index für 2022 vorgelegt. Darin werden zum dritten Mal die 51 großen Bahnhöfe Europas mit deren Infrastruktur genauer untersucht.

Für die Bewertung spielen Kriterien wie deren Fahrgastzahlen, die Zahl der nationalen und internationalen Verbindungen, die Ausschilderung und Lounges sowie die Anzahl der Fahrstühle eine Rolle. Auch der barrierefreie Zugang für Rollstuhlfahrer, die Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr, die Zahl der Restaurants, Läden für die Versorgung und Rideshare-Möglichkeiten und Internetzugang werden berücksichtigt und fließen in den Index ein.

In der Gesamtauswertung landeten fünf Bahnhöfe in Deutschland unter den ersten zehn. Doch die Nummer eins liegt im besten Bahnland Europas: Zürichs Hauptbahnhof erreichte 93 von den 108 möglichen Punkten, "obwohl der Bahnhof nicht die höchste Anzahl an internationalen und inländischen Zielen hat," heißt es in der Begründung. Doch die Auswahl an Geschäften, Restaurants und Take-Away-Plätzen sei für Reisende besonders umfangreich.

Interessant sind auch die Schlusslichter, zu denen neben den Bahnhöfen Berlin Alexanderplatz, London Waterloo, Firenze Santa Maria Novella auch zwei in Paris gehören: Haussmann-Saint Lazare und Châtelet-Les Halles.

