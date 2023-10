Überfüllte Strände gab es in diesem Sommer wieder an vielen Urlaubsorten in Europa

von Leonie Zimmermann Sie haben einfach keine Lust mehr auf Touristen: Einwohner zahlreicher Urlaubsorte wehren sich mittlerweile regelrecht gegen die Besucher. Der Massentourismus ist vielen Menschen ein Dorn im Auge und dennoch ist er zurück. Wie können wir mit dem unbeliebten Phänomen umgehen?

Wenn eine Sonnenliege sich im italienischen Badeort Bibione nahtlos an die nächste reiht, wenn sich hunderte Menschen aneinander vorbeidrängeln, um den Trevi Brunnen in Rom oder die Sagrada Familia in Barcelona zu besuchen, wenn Hotels und Restaurants in Kroatien und Griechenland ausgebucht sind, dann sind die Zeiten der uneingeschränkten Reisefreiheit unweigerlich zurück. Was wir aber in diesem Sommer an etlichen Urlaubszielen erlebt haben, ist gleichzeitig auch das Revival eines Phänomens, das viele Menschen durch die Pandemie für überholt hielten: Massentourismus.

"In vielen Bereichen des Tourismus sind wir jetzt wieder auf dem Stand von 2019, wenn wir die touristischen Kennzahlen betrachten", sagt Tourismusforscher Markus Pillmayer von der Hochschule München im Gespräch mit dem stern. Probleme wie Massentourismus habe es auch damals schon gegeben, unser Umgang damit habe sich lediglich geändert. Der Experte spielt damit vor allem auf die vielen Aktionen von Einheimischen gegen den Massentourismus in ihrer Heimat an, die in den vergangenen Monaten publik wurden:

Bali führt einen Leitfaden für Touristen ein, um das respektlose Verhalten der Urlauber zu unterbinden. Auf Mallorca gibt es immer mehr trinkfreie Zonen und Partyverbote, um den Sauftourismus einzuschränken und Einwohner zu schützen. Amsterdam veröffentlichte eine Werbekampagne gegen britische Partyurlauber, weil diese für immer mehr Trubel im Stadtzentrum sorgen. Venedig plant eine Einreisegebühr für Tagestouristen, Kroatien arbeitet an einer Touristensteuer, immer mehr Urlaubsorte setzen Obergrenzen für Besucher.

Massentourismus ist wieder im Kommen

Das ist nur eine kleine Auswahl der Maßnahmen, die in jüngster Zeit gegen Massentourismus veranlasst wurden. Was sie alle gemeinsam haben: Sie sind ein Hilferuf. Die Bewohner der Touristen-Hotspots wehren sich gegen die Massen an Reisenden, die ihr Zuhause im Sommer bevölkern. Viele von ihnen hatten die leise Hoffnung, dass die Pandemie ein neues Bewusstsein für Reisen schaffen würde, dass es eben nicht wieder so wird wie früher.

Stattdessen sind wir auf dem besten Weg zurück zu alten Zeiten: Laut einer Prognose des "Kompetenzzentrums Tourismus des Bundes" könnte das Reiseaufkommen von und nach Deutschland im Jahr 2023 bereits das Vor-Corona-Niveau erreichen. Laut dem internationalen Flughafenverband ACI verzeichnet die Flugbranche bereits jetzt 95,5 Prozent des Flugaufkommens von 2019. Und die Reiselust der Menschen bricht trotz Inflation und Krieg nicht ab, im Gegenteil: Immer wieder bestätigen Umfragen das große Interesse am Reisen.

Und für viele Menschen bedeutet Urlaub eben, an ihr Lieblingsreiseziel zu fahren. Für Deutsche liegt das vor allem in Spanien, Italien, Griechenland oder der Türkei. Wer in der Hauptsaison eine Reise dorthin bucht, der weiß in der Regel auch: Es wird voll und im Zweifel stressig. Und trotzdem denken viele von uns nicht daran, ein anderes Reiseziel auszuprobieren. "In der Wissenschaft bezeichnen wir das als Awareness-Attitude-Gap. Das heißt, ich weiß, dass mein Verhalten falsch oder zumindest fragwürdig ist, ich mache es aber trotzdem." Wer schon immer nach Mallorca geflogen ist, werde das auch erstmal weiter tun, frei nach dem Motto: "Es wird schon gutgehen."

Woher kommt eigentlich der Massentourismus?

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Massentourismus ein komplexes Phänomen ist, das viele Ursachen kennt. Pillmayer nennt die aus seiner Sicht prägenden Faktoren: "Einerseits haben die Menschen global betrachtet mehr Geld zum Reisen zur Verfügung. Andererseits haben aber viele Länder streng limitierte Zeitfenster, in denen Reisen international möglich ist." Auch Carlo Speth, Reiseexperte vom Online-Portal “Urlaubspiraten“ sieht die Urlaubszeiten als Ursache an: "In Spanien und Italien zum Beispiel können die Leute vor allem im Juli und August reisen, was sie auch gerne im Inland tun. Das macht die beliebten Urlaubsorte auch voller."

Speth sei sich deshalb sicher: Für den Massentourismus brauchen wir eine europäische Lösung. “Spanien, Italien und die Türkei werden auch weiterhin die High-Performer bleiben. Das liegt nicht nur daran, dass sie sehr beliebte Urlaubsziele sind, sondern auch daran, dass diese Länder die Kapazitäten für große Menschenmassen haben", sagt der Branchenexperte. Und genau dort müsse man ansetzen.

Das sieht auch Tourismusforscher Pillmayer so: "Das Problem an vielen Orten, die von Massentourismus betroffen sind, liegt auch an der Kommunikation mit und der Einbindung von Einheimischen." Es gehe darum, die Bewohner mitzunehmen, wenn über die touristische Infrastruktur im Ort entschieden wird, statt über ihren Kopf hinweg zu regieren. Eine Pauschallösung gegen Massentourismus, die gebe es allerdings nicht. "Bei dem einen kann man die Besucherströme tatsächlich über den Preis regulieren, beim nächsten ist es eine Kontingentierung oder ein anderes Besuchermanagement in Form von digitaler Lenkung."

Bewusster konsumieren – auch auf Reisen

Beide Experten sind sich aber in einem Punkt besonders einig: Es hängt auch von den Konsumenten – von uns Reisenden – ab, wie sich der Massentourismus in Zukunft entwickeln wird. Es gehe nicht um die Frage, ob wir reisen, sondern um die Art und Weise wie. "Ich glaube, es geht auch darum, Bewusstsein für Konsum zu schaffen. Man sollte sich als Reisender fragen, wie man den Einheimischen etwas zurückgeben kann", sagt Speth. Selbst bei einer Pauschalreise könne man einen Beitrag zur örtlichen Wertschöpfung leisten, indem man lokale Anbieter wählt.

Was wir bei all der berechtigten Kritik an überfüllten Orten nicht vergessen dürfen, ist der Zwiespalt für viele Menschen vor Ort. Denn Tourismus ist oft ein tragender Wirtschaftszweig, auf den die Gemeinden nicht ohne Weiteres verzichten können oder wollen. "Eine Destination wegen zu vieler Touristen komplett zu meiden, kann deshalb auch nicht die Lösung sein", resümiert Pillmayer. Man brauche stattdessen eine Sensibilisierung von Touristen für die Lebenswelt, die sie besuchen. Nur so könnten wir uns einem respektvolleren Umgang mit den Einheimischen und der Umwelt annähern. Und dieser sei dringend notwendig.

Denn eines macht Tourismusforscher Pillmayer im Gespräch mit dem stern besonders klar: "Wir sollten nicht naiv sein: Massentourismus wird es immer in irgendeiner Form geben." Es liegt aber in der Hand von Anbietern, Regierungen und auch uns Reisenden selbst, wie genau sich diese Form von Tourismus in Zukunft auf unser globales Zusammenleben auswirkt.

Quellen: Hochschule München, Kompetenzzentrum Tourismus des Bundes, Flughafenverband ACI, Urlaubspiraten