Junge Frauen erfrischen sich bei Temperaturen um 25 Grad in einem City-Brunnen im Lustgarten im Bezirk Mitte, das Foto wurde im vergangenen Sommer gemacht. "Upskirting", das heimliche Fotografieren unter den Rock oder in den Ausschnitt, ist auch in Deutschland eine Straftat.

Auf Mallorca wurde ein Deutscher dabei erwischt, wie er einem minderjährigen Mädchen unter den Rock filmte. Er wollte die Aufnahmen im Internet veröffentlichen. Für dieses "Upskirting" bekam er zunächst eine Haftstrafe.

Ein drastischer Fall von "Upskirting" bewegt die spanische und inzwischen auch die deutsche Öffentlichkeit: Auf der balearischen Urlaubsinsel Mallorca filmte ein 52-jähriger Deutscher einer Minderjährigen heimlich unter den Rock – mit drastischen Folgen: Der Mann darf deshalb für die nächsten zehn Jahre nicht mehr nach Spanien reisen.

Ein Richter in der mallorquinischen Inselhauptstadt Palma habe den Deutschen am Dienstag zunächst zu einer Haftstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt, berichteten die Regionalzeitung "Diario de Mallorca" und andere Medien am Mittwoch unter Berufung auf die Justiz der spanischen Urlaubsinsel. Die Strafe sei dann in ein zehnjähriges Einreiseverbot umgewandelt worden. Der geständige Mann habe per Videokonferenz von Deutschland aus am Verfahren teilgenommen und das Urteil akzeptiert.

Die Tat liegt schon etwas länger zurück: Das Sicherheitspersonal eines Einkaufszentrums der mallorquinischen Hauptstadt hatte den Angaben zufolge den Mann im September 2019 dabei erwischt, als er einem 14 Jahre alten Mädchen mit dem Handy heimlich unter den Rock filmte. Bei seiner Festnahme durch die herbeigerufene Polizei habe er ausgesagt, dass er Youtuber sei und im Netz Aufnahmen von heimlich gefilmten Frauen und Mädchen veröffentliche. Der Mann wurde damals in Palma zwei Tage lang in Polizeigewahrsam genommen, durfte aber noch vor Beginn seines Prozesses in die Heimat zurückfliegen.

Die Staatsanwaltschaft hatte für den Deutschen vier Jahre Haft gefordert. Der Mann muss den Berichten zufolge auch eine Geldstrafe in Höhe von 4860 Euro und dem jungen Opfer eine Entschädigung von 1000 Euro zahlen.

"Upskirting" kann auch in Deutschland mit Gefängnis bestraft werden

Andere Opfer des Mannes, der den Beamten bei seiner Festnahme seine jüngsten Aufnahmen auf Mallorca gezeigt hatte, habe die Polizei nicht identifizieren können, hieß es. Woher in Deutschland der Mann genau stammt, ob er zur Tatzeit auf Mallorca wohnte oder sich als Tourist dort aufhielt, konnte ein Justizsprecher auf Anfrage nicht sagen.

Heimliches Filmen oder Fotografieren unter den Rock – das sogenannte Upskirting – oder in den Ausschnitt war in Deutschland bis vor Kurzem meist keine Straftat. Der Bundesrat billigte im September eine Gesetzesverschärfung. Herstellung und auch Weiterverbreitung solcher Aufnahmen können nun mit bis zu zwei Jahren Gefängnis bestraft werden.