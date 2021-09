Das North Bull Island Reserve ist eine durch Ebbe und Flut entstandene Insel in der Bucht von Dublin.

Mit dem Rollstuhl an den Strand – das ist gar nicht so einfach. Die Stadt Dublin hat sich für das North Bull Island Nature Reserve und dessen Umgebung eine rollstuhlgerechte Lösung einfallen lassen.

Obwohl es dort ebenerdig ist, wird der Urlaub am Strand für Rollstuhlfahrende oft zu einer Farce. Vor allem die Lenkräder bleiben gerne mal im losen Untergrund stecken und erschweren damit ein Vorankommen im Sand. Nun hat sich die Stadt Dublin eine Lösung für einen rollstuhlgerechten Zugang zu ihren Stränden überlegt: spezielle Matten, die in Bahnen am Dollymount Strand im North Bull Island Nature Reserve ausgelegt werden.

Mehr Mobilität auf dem Sand

Nach Angaben des Dubliner Stadtrats erstrecken sich die speziell entworfenen Strandmatten 125 Meter vom Ende der Causeway Road auf den Strand und ermöglichen Rollstuhlfahrenden und Scootern seit dem 1. September 2021 mehr Mobilität auf dem Sand.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Twitter integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Die Matten wurden zuvor vom North Bull Island Oversight Forum auf ihre Benutzbarkeit überprüft. Der Verein setzt sich dafür ein, den Zugang zum Naturschutzgebiet und den fünf Kilometer langen Sandstrand für Besucher mit zusätzlichen Mobilitätsanforderungen zu verbessern. Je nach Nachfrage sollen die Matten in den kommenden Jahren weiter entlang des Strandes verlegt werden.

Zusätzlich soll es einen Rollstuhlverleih geben

Die Oberbürgermeisterin von Dublin, Alison Gilliland, sagte, sie begrüße den Einsatz der Strandmatten "von ganzem Herzen". "Barrierefreiheit und Inklusion sollten im Mittelpunkt unserer Politik stehen, und der Dubliner Stadtrat hat sich verpflichtet, Dublin und seine Einrichtungen für seine Bürgerinnen und Bürger zugänglicher zu machen, insbesondere für diejenigen mit zusätzlichen Bedürfnissen", schreibt sie in einer Erklärung.

Unter dem entsprechenden Twitter-Post des Dubliner Stadtrats freuen sich die User über die Initiative. "Das ist sehr aufregend! Vielleicht kann ich meinen Bruder wieder an einen Strand bringen. Als ich es das letzte Mal, sehr unüberlegt, versucht habe, brauchte ich mehrere Mitglieder eines Rugbyteams, die am Strand trainierten, um ihn wieder zurückzubringen", schreibt eine Userin. "Eine großartige Erfindung, die unzähligen Menschen unvorstellbares Vergnügen bereiten wird!", meint ein anderer Nutzer. In Zukunft soll es auch einen Verleih für auch spezielle Rollstühle für den Sand geben.

Quellen: Dublin City Council, Twitter