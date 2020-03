Die auf Teneriffa unter Quarantäne gestellten Urlauber dürfen ihr Hotel wieder erlassen. In der Nacht auf Dienstag nutzten viele die Gelegenheit, sich ein bisschen die Beine zu vertreten. Unter den Urlaubern war auch dieses Paar aus Großbritannien. O-TON CHRISTOPHER BETTS, TOURIST AUS UK: "Das Hotel, die Manager und der Betreiber hätten nicht besser sein können. Auch wenn die Zeitungen vielleicht etwas anderes berichten. Es war wirklich in Ordnung. Am Anfang waren wir zwar etwas nervös, wegen des Virus, aber das ging bald vorüber. Und wenn wir an das Wetter zu Hause in England denken, den Regen, den Wind, dann ist es schöner, hier in Quarantäne zu sein." Die Hotelgäste, die negativ getestet werden, und die keine Krankheitssymptome aufweisen, dürfen nun in ihre Heimatländer zurückkehren. Das Hotel war Ende Februar unter Quarantäne gestellt worden, nachdem ein italienischer Arzt an Covid-19 erkrankt war.