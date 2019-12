Ohne Flugzeug, Bahn und Auto von Deutschland bis ans Mittelmeer, alles aus eigener Kraft: Nur mit ihren Rädern sind die beiden Freeski-Athleten Jochen Mesle und Max Kroneck zu einer Expedition nach Süden aufgebrochen.

In knapp sechs Wochen haben Sie nicht nur eine 1800 Kilometer lange Strecke in den Alpen zurückgelegt, sondern auch mehrere Viertausender in der Schweiz und Frankreich bestiegen. Da sie ihre Ski mit Gepäck und bei den Bergtouren auf dem Rücken mitgeschleppt haben, ging es oft auf dem direktesten und schnellsten Weg zurück ins Tal – per Abfahrt durch frisch verschneite Steilwände.

Im Zickzack durch die Alpen

Die Idee zur dieser speziellen Alpen-Tortour entstand bei mehreren Filmproduktionen, bei denen sie mitgewirkt hatten. Von der Haustür sollte es ohne jegliche technische Hilfe, sondern nur per Muskelkraft bis ans Mittelmeer gehen, allerdings auf einer ungewöhnlichen Route mit vielen Abstechern über hohe Bergpässe und Gipfel.

Herausgekommen ist bei der Dokumentation über 35.000 Höhenmeter mehr als nur der Film "Eis & Palmen", der auf mehreren Filmfestivals ausgezeichnet wurde, sondern auch ein Bildband unter dem gleichnamigen Titel "Eis & Palmen - Mit Rad und Ski über die Alpen", der im Bruckmann Verlag erschienen ist.

"Ein Ski-Abenteuer muss nicht am anderen Ende der Welt stattfinden", schreiben die beiden Autoren in ihrem Vorwort. Extreme Herausforderungen können nicht weit von zu Hause beginnen.

Man benötigt nur eine gehörige Portion Vorstellungskraft und Mut, um sich neue Ziele zu stecken. Das Buch "Eis & Palmen" ist eine Steilvorlage für die Fantasie und eine Aufforderung, die eigenen psychischen und physischen Grenzen auszuloten.

Weitere Infos: https://eisundpalmen.de

