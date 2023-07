Der Sommer ist da – und damit die Chance, sich den lang ersehnten Traum vom entspannten Urlaub an einem bisher unbekannten Ort endlich zu erfüllen. Vielleicht geht es dieses Mal ja auf eine griechische Insel, um dort am Strand zu liegen und in das glasklare Wasser zu springen? Oder doch lieber ein Städtetrip nach Italien, um ins Dolce Vita einzutauchen und sich vom italienischen Lebensgefühl mitreißen zu lassen?

Wenn wir einen Urlaub planen, haben wir meistens ein Bild vor Augen, wie es vor Ort sein wird. Manchmal machen uns andere Touristen aber einen Strich durch die Rechnung. Statt einem idyllischen, einsamen Sandstrand stehen wir dann neben hunderten anderen Besuchern auf einem kleinen Fleck Sand und versuchen, die erwartete Idylle zumindest zu erahnen.

Die überfülltesten Reiseziele in Europa

Ja, Massentourismus kann wahre Urlaubsträume zerstören. Und manchmal trifft er Orte, die man bislang gar nicht mit dem Phänomen in Verbindung gebracht hat. Um nicht vor Ort von überfüllten Sehenswürdigkeiten überrascht zu werden, sollte man sich deshalb im Vorfeld darüber informieren, wie viele Urlauber am Reiseziel in etwa erwartet werden.

Ein aktuelles Ranking des Ferienhausportals "Holidu" zeigt, welche Orte in Europa im Sommer meistens überfüllt sind. Für die Datenanalyse wurden die konkreten Besucherzahlen der meistbesuchte Städte aus dem Jahr 2019 ausgewertet und mit den entsprechenden Einwohnerzahlen verglichen. Die zehn Orte, die im Sommer am meisten überfüllten Orte finden Sie in der Bildergalerie.

Quelle: Holidu