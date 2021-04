Bahnhöfe sind Durchgangsstationen, an denen man nie lange bleiben möchte. Doch oft zwingen Verspätungen oder Zugausfälle zu langen Wartezeiten. Dann zeigt sich, wie gut das Umfeld wirklich ist: Gibt es genügend Restaurants, Läden und Lounges?

Die Verbraucherschutz-Organisation Consumer Choice Center mit Sitz in Washington D.C. hat jetzt ihren jährlichen European Railway Station Index für 2021 vorgelegt. Darin werden die 52 großen Bahnhöfe Europas mit deren Infrastruktur genauer untersucht.

Für die Bewertung spielen Kriterien wie deren Fahrgastzahlen, die Zahl der nationalen und internationalen Verbindungen, die Sauberkeit, Ausschilderung und die Anzahl der Fahrstühle eine Rolle. Aber auch der barrierefreie Zugang für Rollstuhlfahrer, die Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr, die Zahl der Restaurants, Läden für die Versorgung und Rideshare-Möglichkeiten werden berücksichtigt und fließen in den Index ein.

In der Gesamtauswertung landeten drei Bahnhöfe in Deutschland unter den ersten zehn. Einer davon führt die Gesamtstatistik an: der Leipziger Hauptbahnhof. Er erreichte die höchste Punktzahl und 116 von 131 möglichen Punkten.

Aufschlussreich sind auch die Schlusslichter, zu denen neben dem Tunnelbahnhof Nørreport in Kopenhagen und dem Bahnhof Friedrichstraße in Berlin allein drei Bahnhöfe in Paris gehören: Haussmann-Saint Lazare, Châtelet-Les Halles und Magenta.

Auf den folgenden Seiten der Fotostrecke oben stellen wir die Top-Ten-Bahnhöfe Europas vor.

Quelle: https://consumerchoicecenter.org

Lesen Sie auch:

- Das Desaster der Deutschen Bahn: "Die Lage ist noch viel bedrückender, viel schlimmer"

- Die neuesten Bahn-Ansagen auf Twitter: "Der andere Zug hat wahrscheinlich keine Winterreifen"

- Europa startet Nachtzug-Offensive: Diese deutschen Städte spielen eine wichtige Rolle