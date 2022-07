Wir ergründen den Zauber der 18 rauen Felseninseln im Nordatlantik zwischen Norwegen und Island. Von Christoph Farkas

Folgende Geschichte erzählt man sich in Kirkjubøur, einem Dorf auf der Färöer-Insel Streymoy, in dem sich ein paar Dutzend Häuser in die Hügel drücken wie Schafe im Sturm: Ein schönes Mädchen aus dem Dorf fuhr einst in die Stadt, wo sie von einem aufdringlichen Mann begehrt wurde. Um ihn loszuwerden, verriet sie ihm, wo sie wohnt. In meinem Dorf, sagte sie, findest du mich in einem schwarzen Holzhaus mit roten Fensterrahmen und einem Grasdach. Später stand der Mann ratlos in Kirkjubøur, denn dort sieht fast jedes Häuschen so aus wie vom Mädchen beschrieben: schwarzes Holz, roter Fensterrahmen, Grasdach.

Baukultur und bildende Kunst: Die meisten Holzhäuser auf den Färöern haben schwarze Fassaden, rote Fensterrahmen und ein Grasdach © Gulliver Theis