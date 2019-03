In Skandinavien scheinen die Menschen zu wissen, wie Glück geht. 2017 war Norwegen das glücklichste Land der Welt, für 2019 kürte der Weltglücksreport wie schon 2018 Finnland erneut zum Sieger. Natürlich freut uns das für die Finnen, aber die ganze Welt kann ja jetzt nicht dorthin ziehen, um auch glücklich zu werden. Das haben sich die Finnen wohl auch überlegt und beschlossen, ihr Glück zu teilen – indem sie uns zeigen, wie's geht. Für ihren Glücks-Export haben sie sich ein Programm ausgedacht, an dem jeder teilnehmen kann, "Rent a Finn" heißt es. Acht Finnen haben sich bereit erklärt, für dieses Projekt Gäste bei sich aufzunehmen und ihnen zu vermitteln, wie auch sie glücklich werden. Direkt vor Ort. Der erste Schritt dorthin ist einfach: Man macht eine Art Bestandsaufnahme des eigenen Glücks durch einen hier verlinkten Test. Das Ergebnis zeigt, ob man wirklich dringend Entspannung braucht.

Die Finnen stellen sich vor

So viel sei verraten: Der Schlüssel zum Glück liegt für die Finnen im Kontakt mit der Natur. Esko zum Beispiel, so heißt einer der acht finnischen Gastgeber, ist Bürgermeister der Stadt Rovaniemi in Lappland. Er lädt seine Besucher in sein Ferienhaus ein, um dort mit ihnen die Freuden eines finnischen Sommers zu genießen. Dazu gehören Dinge wie Beeren pflücken, grillen, Boot fahren und ein paar Runden Mölkky, ein finnisches Geschicklichkeitsspiel, das unter freiem Himmel ausgetragen wird.

Ein wenig anders sieht der Glücks-Unterricht bei Linda und Niko aus, die auf der Insel Utö am südlichen Rand des Schärengebiets vor der Küste leben. Sie führen ihre Besucher in das einfache Leben auf einer Inselgruppe ein, in der sich freundliche Nachbarn umeinander kümmern – umgeben von rauer, wunderschöner Natur.

Und, überzeugen diese zwei Profile bereits? Dann geht es folgendermaßen weiter: Jeder Interessent muss ein dreiminütiges Video filmen, in dem er sich selbst sowie seine eigene Verbindung zur Natur beschreibt und seine Erwartungen an den Finnland-Besuch schildert. Die Gewinner reisen im Sommer für drei Tage nach Finnland, die Termine variieren je nach Gastgeber. Reise- und Unterbringungskosten werden übernommen, der einzige Haken: Man wird während seines Besuchs gefilmt. Macht nichts? Dann geht's hier zum Bewerbungsformular. Viel Glück!

