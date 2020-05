Vor 40 Jahren lag das nackte Paradies in Jugoslawien. An den Adria-Stränden der sozialistischen Republik war der Urlaub nicht nur besonders preiswert, sondern dort gab es auch viele FKK-Ferienanlagen.

Bereits in den 1960er Jahren war der Nacktbadestrand in Kampen auf der Nordseeinsel Sylt (Buhne 16) populär geworden, ebenso an den Mittelmeer- und Atlantikstränden in Frankreich – ganz im Gegensatz zum prüden Spanien, das damals noch von der katholischen Kirche und Diktator Francisco Franco geprägt wurde.

In der Deutschen Demokratischen Republik war das Nacktbaden schon in den 1970er Jahren weit verbreitet, sowohl an Badeseen wie vor allem am Ostseestrand. Institutionen sind das Regenbogen-Camp in den Dünen auf der Halbinsel Darß sowie der textilfreie Badestrand im Osten auf der Insel Usedom an der Grenze zum polnischen Swinemünde.

Meistens markieren ein Schild, wo der Nacktbadestrand beginnt – so wie dieser Spruch auf einer inzwischen historischen Tafel: "Willst du keine nackten Menschen sehen, solltest du hier nicht weitergehen."

Lesen Sie auch:

- Nackt durch Deutschland wandern - was steckt hinter dem Trend?

- FKK-Campingplätze: Raus aus den Klamotten und rein in den Urlaub!

- Weniger ist mehr - das sind die schönsten Nacktbadestrände und FKK-Hotspots