Ein normales Hotelzimmer, der Campingplatz um die Ecke oder die Ferienwohnung, in die man jedes Jahr im Sommer fährt, sind zu langweilig? Weil das vielen Reisenden so geht, gibt es immer mehr Anbieter, die ungewöhnliche Unterkünfte für Urlauber bereitstellen, um auch die Übernachtung zum Erlebnis zu machen. Wir zeigen Ihnen in der Bildergalerie zehn Unterkünfte, die alles andere als normal sind.

Quelle: Holidu