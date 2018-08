Frühbucher oder Last Minute: Was ist günstiger? Flüge: Eine Studie von CheapAir.com aus dem Jahr 2017 zeigt: Die beste Zeit, einen Flug im Winter zu buchen, war 62 Tage vor dem Abflug. Im Herbst waren es 69 Tage, im Frühjahr 90 und im Sommer 47 Tage. Am günstigsten fliegt man an einem Dienstag oder Mittwoch während es sonntags am teuersten ist. Hotels: SAP Concures Daten von 2017 zeigen: Wer wartet, bekommt die besten Preise. Am meisten spart man, wenn drei Tage vorher oder noch später gebucht wird. Das ist der goldenen Mittelweg zwischen Verfügbarkeit und Preis. Am Ende kommt es darauf an, wie sehr einem die Last Minute-Schnäppchenjagd im Blut liegt!