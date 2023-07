Badegäste am Gardasee: Wer sich nicht an die Regeln hält, wird zur Kasse gebeten

Regeln für Badegäste am Gardasee – Polizei greift mit Strafen von bis zu 600 Euro durch

Italien Regeln für Badegäste am Gardasee – Polizei greift mit Strafen von bis zu 600 Euro durch

von Eugen Epp Auch in diesem Jahr zieht es tausende Deutsche an den Gardasee – und nicht alle benehmen sich ordentlich. Wer gegen die Regeln verstößt, muss mit Strafen von bis zu 600 Euro rechnen.

Der Gardasee in Italien gehört zu den beliebtesten Urlaubszielen der Deutschen. Zumindest aus dem Süden des Landes ist er gut mit dem Auto zu erreichen, zudem bietet die Gegend ein angenehmes Klima und eine schöne Landschaft.

Die Region profitiert vom Tourismus, leidet aber auch darunter, dass sich einige Reisende gerne mal rücksichtslos verhalten. Das kann aber empfindliche finanzielle Folgen haben: An den Badestränden gelten strenge Regeln, die von der Polizei auch kontrolliert werden. Wer sich nicht daran hält und dabei erwischt wird, dem drohen Strafen in Höhe von bis zu 600 Euro, berichtet die italienische Tageszeitung "l'Adige".

Am Gardasee verboten: Fußballspielen und Nassspritzen

Der Verhaltenskodex zählt laut der Zeitung sehr genau auf, was nicht erlaubt ist. Dazu gehören Fußballspielen am See ebenso wie andere Spiele, "bei denen man rennt, Gegenstände zu wirft, Dinge oder Personen schiebt oder zieht". Ebenso untersagt sind unter anderem laute Musik sowie das eigenständige Musizieren mit Instrumenten, Nacktbaden oder das Nassspritzen von Passanten. Auch Tiere und Fahrräder sind nicht zugelassen.

Zudem gibt es auch abseits der Strände Verbote: So dürfen Männer in den Ortschaften am Veroneser Ufer (u.a. Malcesine) im Stadtzentrum nicht mit unbekleidetem Oberkörper herumlaufen. Auch Frauen, die nur einen Badeanzug tragen, verstoßen gegen die Regeln.

Retroreise um 1900 Italien: So sah das Sehnsuchtsreiseziel im Süden vor 120 Jahren aus 1 von 11 Zurück Weiter 1 von 11 Zurück Weiter Der Klassiker in Florenz: die Arnobrücken, im Vordergrund der Ponte Vecchio. Mehr

Das Strafmaß reicht laut "l'Adige" von 100 bis zu 600 Euro – und wird offenbar auch durchgesetzt. Allein an einem Samstag habe es Anzeigen gegen etwa 100 Jugendliche und Erwachsene gegeben. Zuvor hatte es offenbar Beschwerden über das rücksichtslose Verhalten einiger Badegäste gegeben. "Die Strände am Gardasee müssen Orte sein, an denen alle Bewohner und Touristen die Schönheit der Natur genießen und Erholung und Entspannung genießen können", sagte der örtliche Polizeichef Filippo Paoli.

Quellen: "L'Adige" / "Gardasee-Zeitung"

Sehen Sie im Video: Waldbrände, ausgetrocknete Seen und ein Rekordsommer jagt den nächsten: In Europa steigen die Temperaturen doppelt so stark, wie auf allen anderen Kontinenten. Woran das liegt und wie man jetzt noch entgegensteuern kann, erklärt der Klimaforscher Mojib Latif bei ntv.