von Eugen Epp Nach einem romantischen Dinner warf ein Paar aus Hamburg eine Flaschenpost in den Gardasee. Das war 2012 – jetzt wurde die Flasche gefunden. Die italienische Gemeinde machte sich auf die Suche nach den Absendern.

Eine Flaschenpost ist manchmal jahrzehntelang unterwegs, bis sie jemand findet. Bei dieser hier dauerte es elf Jahre: Bei Aufräumarbeiten im Gardasee wurde eine Flasche mit einem Brief darin gefunden. Sie war, laut Datum auf dem Papier, im August 2012 in den See geworfen worden.

Anscheinend stammte sie von einem Paar aus Deutschland, zumindest war der Brief von "Sabrina und Dennis aus Hamburg" unterschrieben. Mit dem Brief wünschten die beiden sich Glück und Gesundheit – und dem Gardasee, er möge "immer so wunderschön und klar" bleiben. Außerdem ging daraus hervor, dass der Text in Malcesine geschrieben wurde, einer kleinen norditalienischen Gemeinde (etwa 3500 Einwohner) am Ostufer des Sees.

Gemeinde am Gardasee sucht nach Absendern der Flaschenpost

Mehr Informationen gab es nicht – doch in der Gemeindeverwaltung des italienischen Ferienorts, der vor allem bei deutschen Urlaubern sehr beliebt ist, wollte man es genauer wissen, und machte sich auf die Suche nach Sabrina und Dennis. Über das Internet sollten die beiden Touristen ausfindig gemacht werden. Die Verwaltung wollte sie erneut nach Malcesine einladen: "Wir dachten, dass es wirklich schön wäre, diese beiden Personen wiederzufinden. Wir wollen Sabrina und Dennis einen Urlaub schenken, den sie nicht vergessen werden", sagte die Tourismusverantwortliche Sara Pallua laut italienischen Medien.

In den lokalen Medien und den sozialen Netzwerken zog die Suche erste Kreise, spätestens als die italienische Nachrichtenagentur Ansa das Thema aufgriff, wurde die Sache erst im ganzen Land und dann auch international bekannt. Und tatsächlich erfuhren auch Sabrina und Dennis davon.

Paar aus Hamburg meldet sich

Die gute Nachricht: Das Paar, 37 und 40 Jahre alt, ist immer noch zusammen. Mittlerweile haben beide sogar einen gemeinsamen, zwei Jahre alten, Sohn. In Malcesine machten sie öfter Urlaub: 2011 verbrachten sie dort ihre Flitterwochen, dann besuchten sie den Ort noch drei weitere Male. Auf die Idee mit der Flaschenpost kam das Paar aus Hamburg "eines Abends nach einem romantischen Abendessen am See", wie Sabrina sagt.

Die Einladung der italienischen Gemeinde nehmen sie gerne an, voraussichtlich kehren sie zum Valentinstag nach Malcesine zurück. Tourismus-Stadträtin Pallua hat ihnen ein verlockendes Programm mit "mit einer kostenlosen Übernachtung in einem Hotel, einer Verkostung unserer typischen Produkte, einer Fahrt mit der Seilbahn auf den Monte Baldo und einem Besuch der Burg" versprochen. Allerdings konnte sich die Lokalpolitikerin auch einen kleinen erhobenen Zeigefinger nicht verkneifen: Man wolle nach "umweltfreundlicheren Lösungen für alle anderen Verliebten suchen, die ihre Liebesversprechen mit Blick auf den Gardasee austauschen möchten".

