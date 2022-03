Vor 150 Jahren begannen Pioniere, die Berge mit einem neuen Verkehrsmittel zu erschließen: mit der Zahnradbahn. Der Schweizer Ingenieur Niklaus Riggenbach entdeckte in den 1860er Jahren, dass Züge selbst extreme Steigungen überwinden können, wenn ein gezähntes Rad unter der Lokomotive in eine Zahnstange in der Mitte des Gleiskörpers zwischen den Schienen greift. Seine am 21. Mai 1871 eröffnete Vitznau-Rigi-Bahn gilt als die erste Zahnradbergbahn Europas.

Dieser Zug beflügelte den Tourismus in der Zentralschweiz hoch über dem Vierwaldstättersee. Schon 1874 beförderte die Zahnradbahn 50.000 Gäste in einem Jahr. Die Region um das Bergmassiv wurde zu einem der beliebtesten Reiseziele in den Alpen. Die Zahnstangen, die Riggenbachs Ingenieure damals verlegten, sind noch heute in Betrieb.

Die Rigi-Bahn ist nur ein Beispiel für die Pionierarbeiten im Eisenbahnbau in den Bergen. Das Besondere bei vielen Strecken besteht in der Routenführung, die sich den geografischen Begebenheiten anpassen muss, um die Höhenunterschiede zu überwinden.

Alpine Wimmelbilder

Der Fotograf Berthold Steinhilber aus Stuttgart hat sich mit diesem Verkehrsmittel intensiv auseinandergesetzt. "Ich habe bewusst keine Großaufnahmen von Lokomotiven und Zügen fotografiert", sagt er. Stattdessen hat er dramatische Berglandschaften abgelichtet, durch die bei genauerem Hinsehen die Züge fahren.

In seinem jetzt im Verlag Frederking & Thaler erschienen Bildband "Alpenbahnen" hat er eine Auswahl zusammen mit Texten des Alpenkenners Eugen E. Hüsler zusammengestellt.

In dem großformatigen und schweren Werk finden sich alpine Wimmelbilder, in denen wir uns als Betrachtende auf die Suche nach den Zügen in den Bergpanoramen begeben und gleichzeitig auf unzählige Entdeckungsreisen zwischen Ost- und Seealpen gehen – eine optisch opulente Hommage an alle Alpenbahnen.

