Religion verliert nach und nach an Bedeutung für viele Menschen, die Zahl der Kirchenaustritte in ganz Europa steigt seit Jahren kontinuierlich an. Nicht nur in Deutschland stehen immer mehr Kirchen leer, auch in unseren Nachbarländern fristen die historisch wertvollen Gebäude teils ein einsamen Dasein. Auch in den Niederlanden.

Eine Entwicklung, die die Niederländer nicht so auf sich sitzen lassen wollten. Also mussten innovative Konzepte für die leerstehenden Gotteshäuser her. Gesagt, getan: In Amsterdam gibt es mittlerweile sechs ehemalige Kirchen, die heute in einer anderen Funktion wieder zu beliebten Anlaufstellen geworden sind.

Amsterdams Kirchen werden umgenutzt

Eines davon ist das Bunk Hotel in Amsterdam Noord. Die Hotelkette, die auch einen Standort in Utrecht unterhält, hat aus der einstigen Kirche ein beliebtes Design-Hotel gemacht. Die Betreiber verstehen das Ganze als Ort der Gastfreundschaft und bieten deshalb jeden Monat kostenlose Musik- und Kunstveranstaltungen an. In unserer Fotostrecke nehmen wir Sie mit in das Design-Hotel.

Aber das Bunk ist nicht das einzige Kirchengebäude in Amsterdam, das heute einen anderen Zweck erfüllt, als ursprünglich vorgesehen. Aus der Ouden Kerk (Alten Kirche) wurde das neueste Kunstinstitut der Stadt. In der ehemalige katholische Kirche "Our Lady of Perpetual Help" werden heute keine Chorale mehr gesungen, Sie ist unter dem Namen Chassékerk bekannt und gilt als beliebtes Kulturzentrum für Theaterfreunde.

