Wir beneiden die Schweden um ihre grandiose Natur: unendliche Wälder, 100.000 Seen, 8000 Inseln, 350.000 Elche. Außerdem gibt es im Sommer das Phänomen der Mitternachtssonne, und im Winter leuchten die Polarlichter im hohen Norden. Auf einer Fläche von 450.000 Quadratkilometern leben nur 10 Millionen Menschen. Im Gegensatz zu Deutschland kommen daher auf einen Quadratkilometer statt 231 nur 23 Personen.

Kein Wunder, dass im internationalen Vergleich das skandinavische Land in Sachen Lebensqualität regelmäßig auf den vorderen Plätzen landet. Weil Schweden auch als eines der sichersten Länder gilt, ist es bei Urlaubern aus Mitteleuropa ein beliebtes Reiseziel.

Entschleunigung für Gestresste

Wie positiv sich ein naturnaher Lebensstil auf den Menschen auswirken kann, zeigt ein Experiment, das im vergangenen Jahr in Westschweden durchgeführt wurde: Fünf Teilnehmer einer Studie, die in stressigen Berufen im Ausland arbeiten, wurden eingeladen, drei Tage in eigens dafür gezimmerten Hütten am Ufer eines Sees zu verbringen - jeder allein inmitten der Natur.

Als Unterkünfte dienten Hütten mit Wänden und Decken aus Glas. Sie wurden auf Henriksholm, einer Privatinsel zwei Stunden nördlich von Göteborg, errichtet. In die transparenten 72-Hour-Cabins zogen unter anderem eine Taxifahrerin aus Paris, ein Eventkoordinator aus New York und die Polizistin Steffi Tauscher aus München ein.

Nach dem 72-stündigen Aufenthalt zeigte sich Steffi tief beeindruckt: "Die Schönheit und Ruhe von unberührter Natur, fernab von Massentourismus" hatte es ihr angetan, ebenso "das tiefe Grün der Bäume und kristallklare Wasser im See in Trinkwasserqualität."

Reduzierung auf das Wesentliche

Mit von der Partie waren Stressforscher vom Karolinska Institut in Stockholm. Sie fanden heraus, dass bei allen Probanden nach drei Tagen der systolische Blutdruck um 9 Prozent zurückging. Während des Aufenthalts "hatte ich Zeit, über mich und mein Leben nachzudenken. Dinge, die ich aktuell tue, zu hinterfragen", resümiert die Münchnerin. Ihr Fazit lautet: "In Zukunft werde ich meine Urlaube anders planen, auch wenn nur kurz Zeit bleibt. Ruhe und Erholung findet man in der Natur und nicht in Hotelresorts."

Ab Mai können die gläsernen Hütten von jedermann gemietet werden. Der Preis für die "72-Stunden-Häuschen" beträgt 650 Euro für eine Einzelbelegung inklusive Vollpension oder 390 Euro pro Person bei Doppelbelegung für die drei Tage.

