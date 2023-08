von Wiebke Tomescheit Gerade liegt Mikaela Testa am Strand von Capri – doch genießen kann sie das nicht. Die Influencerin ist genervt von der Realität eines Europa-Urlaubs. Den hatte sie sich wegen Instagram- und TikTok-Videos nämlich anders vorgestellt.

Der "Eurotrip" ist gerade extrem angesagt bei Influencer:innen aus Amerika, Australien und Asien – aber statt Party und billigem Bier sucht die aktuelle Welle junger Reisender in Europa vor allem Kultur, gutes Essen und idyllische Kulissen, die sich auf Fotos und Videos in den sozialen Netzwerken gut machen. Spätestens seit der zweiten Staffel der Hype-Serie "White Lotus", die in einem Hotel in Italien spielte, wollen viele Tourist:innen genau dieses Gefühl zu spüren bekommen.

Aber das echte Leben ist nun mal keine Hochglanz-Serie, und die Realität einer Europa-Rundreise kann ganz schön stressig sein. Das bekam auch die australische Influencerin und OnlyFans-Model Mikaela Testa zu spüren. Sie meldete sich mit einem TikTok-Video von der italienischen Insel Capri und stellte darin resigniert fest: "Es ist nicht all das, was behauptet wird". Nach drei Monaten Europa-Trip würde sie inzwischen "dafür sterben, endlich wieder nach Hause zu können".

Europa ist nicht das, was die Influencerin sich erhoffte

"Influencer kommen an diese Orte und lassen sie so hübsch und fantatsisch und fotogen erscheinen, aber die Hälfte davon ist zusammengeschnitten oder gefiltert. Das ist einfach nicht die Wahrheit", klagt Testa. Besonders die Tatsache, wie viel und wie lange man laufen müsse, um bestimmte Sehenswürdigkeiten zu erreichen, hätte niemand erwähnt. "Es dauert den ganzen Tag, um zu einem Ort zu laufen, den man sehen will!"

Und auch, wenn sie selbst traumhafte Fotos und Videos aus ihrem Urlaub teilt, scheint die Realität ihr und ihrer Begleiterin die Laune inzwischen mächtig verhagelt zu haben. "Wir hassen nur noch alles. Wir sind negativ. Man kommt an einen Punkt, an dem man alles um sich herum hasst und einfach nur etwas Verlässliches möchte, wie sein eigenes Bett, den eigenen Fernseher oder die eigenen Katzen."

Reise-Knigge Kein Sex auf Bali, Lachverbot in Hawaii: Zehn kuriose Gesetze, die Reisende kennen sollten 1 von 10 Zurück Weiter 1 von 10 Zurück Weiter Ohne Hochzeit keinen Sex. Was in unserem Land nach längst vergangenen Zeiten klingt, wird in Indonesien ab 2025 zur neuen Norm. Die Regierung will am 15. Dezember 2022 ein umstrittenes Gesetz verabschieden, das außerehelichen Sex verbietet. Unverheiratete Paare dürfen demnach auch nicht zusammenwohnen. Bei Verstößen droht eine Haftstrafe von bis zu einem Jahr – allerdings nur, wenn jemand Beschwerde einlegt. Für eine Reise auf die beliebte Urlaubsinsel Bali bedeutet das: in der Öffentlichkeit besser auf Zärtlichkeiten verzichten. Das gemeinsame Hotelzimmer ist aber trotzdem nach wie vor kein Problem - ganz egal, ob nun ein Trauschein da ist oder nicht. Mehr

Zu lange Wege, zu viel laufen

In den Kommentaren melden sich schnell Nutzer zu Wort, die Mikaeala Testas Klagen kritisch sehen. Vielleicht sei nicht Europa das Problem, wird dort angemerkt, sondern die Tatsache, dass man normalerweise nicht drei Monate am Stück auf Reisen ist? "Girl, du solltest dankbarer für die Position sein, die du hast. Viele würden sterben dafür, dein Leben leben zu können", heißt es. Oder: "Zu sehen, wir jemand dein Traumleben zerreißt, ist niederschemtternd". "Ich schwöre, Infleuncer kommen nur nach Europa, um zu jammern", witzelt jemand anderes.

Quellen: TikTok, News.com.au