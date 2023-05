Influencerin Victoria Paris kochte vor Wut: Die Fluggesellschaft Air France hatte ihr Gepäck verloren. Also rief sie ihre Fans dazu auf, Druck auf die Airline auszuüben.

Dass nach Flügen das Gepäck nicht direkt am Reiseziel oder zu Hause ankommt, kommt immer wieder vor. Ein Umstand, der zwar ärgerlich für die Reisenden ist, an dem sich aber oft wenig ändern lässt – und mit dem man auch nicht alleine dasteht. Eine Influencerin aber nahm das Problem sehr persönlich.

Victoria Paris folgen auf TikTok 1,7 Millionen Menschen, auf Instagram sind es mehr als 300.000. Das It-Girl aus New York begann während des Corona-Lockdowns, Mode-Videos aus ihrem kleinen Apartment zu posten und hat sich seitdem eine große Fangemeinde aufgebaut. Ihre vielen Follower nutzte sie nun dazu, Druck auf die Fluggesellschaft Air France auszuüben. Die hatte nämlich nach einem Flug von New York nach Lissabon das Gepäck der 24-Jährigen nicht rechtzeitig geliefert.

Follower machen Druck – Air France liefert Koffer am nächsten Tag

Daraufhin drehte die erboste Influencerin ein Video mit drastischen Worten: "Wir werden Krieg gegen sie führen", schrieb sie dazu. "Sie" heißt in dem Fall: die Airline. Mit einem Airtag konnte sie nachverfolgen, wo sich ihr Gepäck gerade befand: an einem Flughafen in Frankreich statt in Lissabon.

Und wie bestellt fluteten ihre Fans die Social-Media-Auftritte von Air France, berichtet der "Business Insider". Tatsächlich schien dieses Vorgehen zu fruchten: Nur einen Tag später postete die Influencerin ein weiteres Video – diesmal im triumphierenden Tonfall. "Man sagt, dass Mobbing nichts bringt. Aber nach tausenden Kommentaren auf den Instagram- und TikTok-Seiten von Air France kommen die Koffer zurück zu Mama", jubelt sie. Sonst dauert es oft Wochen, bis verlorenes Gepäck wieder zu seinem Eigentümer zurückfindet – gut möglich also, dass in diesem Fall der öffentliche Druck der Follower den Vorgang wirklich beschleunigt hat.

