Sehen Sie im Video: Außergewöhnliche Touristen – zwei Delfine besichtigen Venedig.









Diese beiden Touristen waren in Venedig am Montag gern gesehene Gäste. Zwei Delfine haben der italienischen Lagunenstadt einen Besuch abgestattet. Die Tiere schwammen am Montag unter anderem am berühmten Markusplatz vorbei in Richtung Canal Grande. Delfine sind zwar in der Region keine Seltenheit, dass sie jedoch jedoch in den vielbefahrenen Kanälen auftauchen, kommt eher nicht vor. Wegen der Corona-Pandemie und dem Lockdown, der auch in Venedig gilt, gibt es dort derzeit aber viel weniger Verkehr. Die Wasserqualität soll sich deutlich verbessert haben. Ohne Kreuzfahrtschiffe und Touristen fühlten sich damit vermutlich auch die Delfine in Venedig wohl - und das auch noch am internationalen Tag des Wassers.

