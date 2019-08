Wer sich hinsetzt, der wird ausgepfiffen. Das gilt seit einigen Tagen an der berühmten Spanischen Treppe in der italienischen Hauptstadt Rom. Der Stadtrat hatte bereits im Juni einen Erlass mit verschiedenen neuen Regeln verabschiedet, der es unter anderem untersagt, sich auf Monumente zu setzen. Bei Zuwiderhandlungen drohen Strafen von bis zu 400 Euro. Nun macht die Polizei ernst. Zunächst noch freundlich aber bestimmt. Auf der Spanischen Treppe - so führen die Behörden an - hätten zu viele Menschen zu lange gesessen und die Stufen für andere Besucher blockiert. Viele hätten auf einem der berühmtesten Sehenswürdigkeiten der ewigen Stadt gegessen. Die Freitreppe war nicht nur durch Luftverschmutzung, sondern auch durch Kaugummis, Kaffee- und Rotweinflecken in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Meinungen zum "Sitzverbot" gehen auseinander: "Das ist lächerlich. Man ruht sich doch nur kurz aus. Und dann geht man weiter" Ich weiß, dass das einige Leute stören wird. Aber das war abzusehen, nachdem man gesehen hat, wie einige Monumente behandelt werden. Es gab viele respektlose Mensche, die Graffiti gesprüht und Dinge kaputt gemacht haben. Das ist jetzt ein kleiner Schutz, der nicht wehtut." "Ich denke, dass das eine Gute Idee ist. Die Stufen sind alt und können leicht beschädigt werden. Vielleicht ist das Strafgeld ein wenig zu hoch." Die neuen Regeln scheinen sich längst noch nicht bei allen herumgesprochen haben. Einige kümmern sich vermutlich auch nicht um das Verbot. Verboten sind durch die neuen Bestimmungen auch weitere Verhaltensweisen. Etwa das Baden in Brunnen und das Spazierengehen ohne T-Shirt oder Hemd. Rom will damit die Auswirkungen des Massentourismus unter Kontrolle bringen.