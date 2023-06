von Leonie Zimmermann Italien rechnet mit mehr als 60 Millionen Besuchern aus dem Ausland in diesem Jahr. Urlauber müssen sich deshalb auf neue Regeln in beliebten Orten einstellen.

Italien gehört seit jeher zu den beliebtesten Reisezielen der Deutschen für den Sommerurlaub. Auch in diesem Jahr rechnet die italienische Regierung wieder mit einem regelrechten Ansturm auf die beliebten Urlaubsorte: Laut aktuellen Prognosen werden mehr als 60 Millionen Besucher aus dem Ausland erwartet.

Angesichts des regelrechten Tourismus-Booms haben bereits die ersten italienischen Städte neue Regeln für Touristen aufgestellt, wie die italienische Tageszeitung "La Repubblica" berichtet. Ziel der strengeren Gesetze ist es demnach, die Regionen vor einem Kollaps zu bewahren, vor allem in den hoch frequentierten Sommermonaten.

Strandtag nur mit Anmeldung

Urlauber müssen deshalb unter anderem damit rechnen, dass der Zugang zum Strand reguliert wird. Bereits in den letzten Jahren kam es an italienischen Stränden immer wieder zu einer verheerenden Vermüllung und einem Gedränge, das in diesem Jahr vermieden werden soll. Auf Sardinien soll es zum Beispiel eine Besucherbegrenzung von 1500 Menschen am Tag geben.

Der beliebte Sandstrand La Pelosa kostet im Sommer zudem Eintritt (3,50 Euro für Erwachsene). Außerdem ist dort das Muschelsammeln sowie das Benutzen von Duschgel und Shampoo verboten. Den gleichen Eintritt kostet auch der Zugang zu den Buchten Cala dei Gabbiani und Cala Biriala. Besucher müssen ihren Platz bis zu 72 Stunden vorher über eine App buchen.

Fahrverbote an der Amalfiküste

Eine weitere Maßnahme, die sich über ganz Italien verbreitet, sind Fahrverbote und Einschränkungen im Straßenverkehr. Die beliebte Region rund um die Amalfiküste zum Beispiel ist auf dem 40 Kilometer langen Abschnitt zwischen Vietri sul Mare und Positano für Fahrzeuge in der Sommersaison zeitweise gesperrt.

Wann die Fahrt frei ist, richtet sich nach dem Nummernschild des Fahrzeuges. Wer eine gerade Endziffer hat, darf an Tagen mit einer geraden Zahl tagsüber nicht dorflang fahren, Kennzeichen mit einer ungeraden Ziffer entsprechend an ungeraden Tagen nicht. Zusätzlich bleibt die Strecke an allen Wochenenden von Mitte Juni bis Mitte September dicht.

Bettenobergrenze in Südtirol

Auch in Südtirol wappnet man sich gegen den Massentourismus. Reisen zum Pragser Wildsee in Südtirol sind im Sommer ebenfalls nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln möglich, gleiches gilt für die Zufahrt zur beliebten Seiser Alm in den Dolomiten. Außerdem wurde eine Bettenobergrenze eingerichtet. Wer heutzutage eine neue Unterkunft eröffnen möchte, muss warten, bis eine andere schließt.

Quellen: Südtirol, La Repubblica