Tourist entdeckt geheimes Fenster im Hotelzimmer

von Eugen Epp Im Urlaub auf Kreta stieß eine Familie aus Kreta auf ein interessantes Feature im Hotelzimmer: ein geheimes Fenster, das direkt zur Bar führt. Und natürlich nutzte der Vater diese Chance.

Überraschungen im Urlaubshotel können oft ganz schön unliebsam sein. Aber sie können den Urlaub auch deutlich aufwerten. Bei einer Familie aus Großbritannien war eindeutig letzteres der Fall. Sie entdeckte in ihrem Zimmer auf Kreta nämlich ein unerwartetes Upgrade.

In einer Ecke des Zimmers befindet sich ein Vorhang. Zieht man diesen zurück, so fand die Familie heraus, kommt ein Fenster zum Vorschein. Und das führt direkt zur Hotelbar. Welchen unschätzbaren Vorteil das mit sich bringt, führte der Vater in einem TikTok-Video vor.

Zuerst zeigt er das Fenster, dann klettert er hindurch zur Bar und zapft sich dort ein Bier, als die Bar schon nicht mehr geöffnet ist. Das kann er dann wieder in seinem Hotelzimmer genießen.

Getränke-Flatrate auch außerhalb der Öffnungszeiten

"Von allen Zimmern, die sie uns geben konnten", kommentierte er das Video, und: "Wenn das All-Inclusive-Angebot um 23 Uhr endet, du aber ein geheimes Fenster in deinem Hotelzimmer hast." Ganz erlaubt dürfte der geheime Zugang zur Hotelbar also nicht sein, da offenbar offiziell die Getränke nur bis zu einer bestimmten Uhrzeit kostenlos ausgegeben werden. Der britische Tourist schert sich wenig darum und nutzt die Chance direkt. Später postete er noch ein Video, das den Blick in die Bar zu deren Öffnungszeiten zeigt.

No-Gos Tourist ritzt Namen seiner Freundin ins Kolosseum: Zwölf Dinge, die Sie im Urlaub lieber nicht machen sollten 1 von 12 Zurück Weiter 1 von 12 Zurück Weiter Italien Ein Tourist hat in dem berühmten Kolosseum in Rom eine Mauer zerkratzt. Der junge Mann ritzte mit einem Schlüssel den Namen seiner Freundin in das Mauerwerk, wie auf Videos, die am Montag in den sozialen Medien kursierten, zu sehen ist. Ein anderer Besucher des bei Touristen sehr beliebten Amphitheaters im Herzen der italienischen Hauptstadt filmte die Tat. In den sozialen Medien reagierten viele User verärgert. Der italienische Kulturminister, Gennaro Sangiuliano, zeigte sich empört und verurteilte die Kritzelei aufs Schärfste. "Es ist sehr ernst, unwürdig und ein Zeichen für große Kulturlosigkeit, dass ein Tourist einen der berühmtesten Orte der Welt, ein historisches Erbe, verunstaltet", sagte er am Montag laut einer Mitteilung. Dem Mann könnte eine Geldstrafe von bis zu 20.000 Euro drohen. Mehr

In den Kommentaren auf TikTok meldeten sich weitere User, die angaben, ebenfalls in dem Zimmer übernachtet zu haben. Dass sie sich auch an der Bar bedient haben, gaben sie allerdings nicht zu. Und während viele das Video lustig fanden, äußerten sich einige auch kritisch. Bei solchem Benehmen sei es kein Wunder, dass man sich allerorten über britische Touristen beschwere, meinte einer – und ein anderer: "Glückwunsch, du hast es für alle, die noch kommen, ruiniert." Insgesamt wurde das Video auf TikTok bisher mehr als fünf Millionen Mal angesehen.

Quelle: Raene1 auf TikTok

Sehen Sie im Video: Bei der Urlaubsplanung haben Reisende nicht nur bei Hotels die Qual der Wahl, sondern auch bei Hotel-Buchungsportalen. Da Zimmer häufig unterschiedlich bepreist sind, kann mitunter satt gespart werden. Hier erfahren Sie, welche Vergleichsseite am besten abschneidet.