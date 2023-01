von Gunnar Herbst Auf der "Queen Elizabeth" trinken und tanzen die Passagiere, als gäbe es kein Morgen. Unterwegs mit einem Luxusschiff aus der guten alten Zeit

Schon 15 Uhr? Zeit für einen Drink! Oder zwei, drei, vier – ach, warum zählen? Das Mittelmeer ist rau, der Sturm rüttelt am Schiff und verwandelt die Pools auf Deck 9 in Wellenbäder. Lasst uns feiern, dass wir leben!

Wegen des Sturms hat der Kapitän die Route geändert: Statt Cannes anzulaufen, bleiben wir auf See, den zweiten Tag in Folge, seit wir in Barcelona an Bord gegangen sind. Auf der "Queen Elizabeth" ist das keine schlechte Nachricht, hier kann man immer was erleben. Etwa ein "Signature Cocktail Tasting" im Commodore Club auf Deck 10.