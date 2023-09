Szenen aus der Vergangenheit: So wird es im französischen Familienskigebiet La Sambuy in Zukunft nicht mehr zugehen.

von Leonie Zimmermann Es ist längst kein Geheimnis mehr: Der Klimawandel bedroht die Existenz von Skigebieten. In den französischen Alpen gibt ein Wintersportgebiet nun den Betrieb komplett auf.

Die Prognosen für den Skitourismus sind schlecht, die Klimakrise bedroht die Existenz zahlreicher Skibetreiber in ganz Europa. Der Grund: es fehlt an Schnee. Das beliebte Skigebiet La Sambuy in den französischen Alpen zieht deshalb bereits jetzt Konsequenzen – und beendet den Betrieb vollständig.

Jacques Dalex, Bürgermeister des vor allem bei Familien beliebten Skiortes, erklärte im Gespräch mit dem US-Nachrichtensender "CNN", dass sich der Skibetrieb schlichtweg nicht mehr rentiere: Statt von Dezember bis März Schnee zu haben, gäbe es in dem Skigebiet mittlerweile nur noch "vier Wochen Schnee, und selbst dann nicht viel Schnee".

La Sambuy: Sofortige Schließung statt Saisonauftakt

Die Folge: Die Skipiste ist wegen auftauchender Steine und Felsen nicht befahrbar, der Betrieb muss vorzeitig geschlossen werden. Im vergangenen Winter liefen die Skilifte in La Sambuy deshalb gerade einmal fünf Wochen lang. Laut Dalex bedeute das einen Betriebsverlust von rund 500.000 Euro. Und das in jedem Jahr, in dem die Saison entsprechend läuft.

Das ließe wirtschaftlich betrachtet nur eine Schlussfolgerung zu: Der Skibetrieb wird eingestellt. Selbst die nahende Skisaison wolle Dalex die Skilifte stillstehen lassen. Und er fürchte, dass La Sambuy nicht der einzige Ort in den französischen Alpen bleibt, den dieses Schicksal ereilt, wie er im Gespräch mit "CNN" sagt: "Alle Wintersportorte in Frankreich sind von der globalen Erwärmung betroffen."

Petition gegen Schließung des Skigebiets

Eine aktuelle Studie zeigt, dass das nicht nur auf Frankreich, sondern auf ganz Europa zutrifft. Dem in der Fachzeitschrift "Nature Climate Change" veröffentlichten Bericht zufolge sind 53 Prozent von mehr als 2000 untersuchten Skigebieten in ganz Europa massiv vom Klimawandel bedroht – Tendenz steigend.

Die Maßnahme von Bürgermeister Dalex kommt trotzdem nicht überall gut an. Der Verein "Alle zusammen für La Sambuy" setzt sich mit einer Petition gegen die Schließung ein und fordert stattdessen eine nachhaltige Art, den Tourismus in dem 7500-Seelen-Ort am Laufen zu halten. Bisher gibt es dafür 1900 Unterschriften, die Gruppe will außerdem rechtliche Schritte einleiten. Das letzte Wort über die Abfahrt im Familienskigebiet scheint also noch nicht gesprochen. Für dieses Jahr steht allerdings fest: Die Skipisten von La Sambuy bleiben vorerst geschlossen.

