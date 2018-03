Unterwegs in der Vergangenheit: Schloss der Einsamkeit.

Dieses Verlassene schloss hat eine Dunkle Vergangenheit ein Grund, es zu besuchen. in den 70ern war es ein Internat. Schwangere Minderjährige wurden hier vor der Gesellschaft versteckt. Viele der Mädchen wurden vergewaltigt. Abtreibung wAr illegal. Der Film LES FILLES DU PLESSIS handelt von ihrem Leben dort. "Ich bin 13 Jahre alt. Ich komme aus La Reunion. Ich bin im siebten Monat, und du?" Abtreibungen wurden in Frankreich vor 43 Jahren legalisiert. Die Schule in dem Wald bei Paris schloss ein Jahr später.