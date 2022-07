Europas größter Flughafen zieht die Reißleine: Aufgrund des Personalmangels kann London-Heathrow nicht mehr als 100.000 Passagiere pro Tag verkraften. Deshalb sollen die Fluggesellschaften den Ticketverkauf einstellen.

In den vergangenen Tagen und Wochen kam es am Flughafen Heathrow immer wieder zu kurz- und langfristigen Flugstreichungen. Fluggäste von Britisch Airways waren am häufigsten betroffen.

Für viele Funktionen im laufenden Betrieb stehen nicht ausreichend Mitarbeiter zur Verfügung, insbesondere bei der Bodenabfertigung. Dazu gehören vor allem die Bereiche Check-in und Gepäckabfertigung.

Erst am Montag mussten Airlines wegen Überlastung kurzfristig Dutzende von Flügen streichen. Davon waren etwa 10.000 Passagiere betroffen, meldete die Nachrichtenagentur PA. Ein Flughafensprecher erklärte, die Reisenden hätten keinen Anspruch auf Schadenersatz von ihrer Airline, weil diese nicht Schuld an der Absage haben.

Am Dienstag sagte Flughafenchef John Holland-Kaye, dass in Heathrow im ersten Halbjahr 26 Millionen Reisende abgefertigt wurden – sechs Mal mehr als im Vorjahreszeitraum. "Mit regelmäßig mehr als 100.000 Passagieren am Tag bei den Abflügen haben wir Phasen gehabt, in denen der Service unter ein akzeptables Niveau gerutscht ist", so der Geschäftsführer Holland-Kaye.

Limitierung bis 11. September

Als Konsequenz führt der größte Londoner Flughafen nun ein Limit für die Zahl abreisender Passagiere für die Sommermonate ein. "Wir haben daher die schwere Entscheidung getroffen, eine Kapazitätsobergrenze mit Wirkung vom 12. Juli bis 11. September einzuführen", zitiert die Website "Airlive.net" den Chief Executive Officer des Airports Heathrow.

Bisher hätten einige Fluglinien ihre Verbindungen von und nach Heathrow reduziert, aber eben nicht alle. Daher sei der Schritt der Begrenzung notwendig geworden, um den Passagieren eine "sichere und verlässliche Reise" zu gewährleisten.

Quelle: www.airlive.net

Lesen Sie auch:

- An diesen deutschen Flughäfen stapeln sich die Koffer zu Tausenden

- London City Airport: Europas verrücktester Flughafen

- "Nichts hat funktioniert": Reisende berichten, was sie am Flughafen erlebten