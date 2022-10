Es war einmal ein grandioses Alpenhotel, in dem Bühnenstars wie José Carreras und Mario Adorf ein- und ausgingen: der Berwanger Hof in dem Tiroler Ort Berwang, westlich der Zugspitze gelegen – und nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Vier-Sterne-Haus, das in Obermaiselstein im Allgäu liegt.

Der Hotelkomplex in seinem alpin-rustikalen Chic der 1970er Jahre gehörte einst Margot Werner. Die 1937 geborene und 2012 verstorbene Tänzerin, Sängerin und Entertainerin ist vor allem dem älteren Fernsehpublikum bekannt. Als Höhepunkt ihrer Karriere gilt ihr Auftritt beim New Yorker Metropolitan Opera Ball.

Inzwischen hat der seit Jahren leerstehende Berwanger Hof mehrere Besitzerwechsel erfahren. Der jüngste Eigentümer, der österreichischen Bauträger Almdorfbau, der sich "Marktführer und Partner für Massivholzchalets" nennt, möchte dem Anwesen neues Leben einhauchen und aus den Gebäuden ein Suiten- und Spa-Hotel machen.

"Da oben sollen die Lichter wieder angehen“

Einer der prominenten Unterstützer des Sanierungsvorhabens ist der Schlagerstar Robert Blanco, ein Zeitzeuge und ehemaliger Gast des Hauses sowie Kollege der Diva. Zusammen mit dem Almdorfbau-Chef Johannes Arneth haben beide kürzlich das Grundstück inspiziert.

Für Dietmar Berktold, dem Bürgermeister von Berwang in Tirol ist es wichtig, "dass da oben die Lichter wieder angehen“, sagte er jüngst der Zeitung "Tiroler Tageszeitung". Für den Kauf und Sanierung des Berwanger Hofs zusammen mit dem Jagdhaus und dem Haus Alpenrose werden 40 Millionen Euro veranschlagt.

"Anknüpfend an die Tradition der goldenen Jahre Berwangs und des damaligen Grand Hotels wird Roberto Blanco unser Projekt als Pate mit Rat und Tat begleiten", heißt es von Seiten Almdorfbau.

