In Sorge um die Sicherheitslage in der Ukraine setzen mehrere Airlines der Lufthansa-Gruppe ihre Verbingungen in die Hauptstadt und die drittgrößte Stadt der Ukraine aus. Doch ein Flughafen in der Ukraine wird weiterhin angeflogen.

Vor dem Hintergrund der sich zuspitzenden Ukraine-Krise wird die Lufthansa ab Montag nicht mehr die Flughäfen in Kiew und Odessa ansteuern. "Aufgrund der aktuellen Situation in der Ukraine werden die Airlines der Lufthansa Group ihre regulären Flüge nach Kiew und Odessa vorerst bis Ende Februar aussetzen", teilte das Unternehmen am Wochenende mit.

Schon vor einiger Zeit hatten die Fluggesellschaften der Lufthansa-Gruppe, wozu auch Austrian Airlines und Swiss International Air Lines gehören, ihre Abendflüge mit Rückflügen am nächsten Morgen umdisponiert, damit die Crews ähnlich wie bei Flügen nach Israel nicht vor Ort in einem Hotel übernachten müssen. Das führte dazu, das ein Teil der Flüge nachts gegen 2 Uhr in Kiew ankam und die Abflüge nach Westen sehr früh am Morgen erfolgten.

Die Nachricht kommt für Personen, die aus der Ukraine auf dem Luftweg ausreisen möchten, zur Unzeit. Denn Deutschland und Frankreich haben ihre Staatsbürger in der Ukraine am Samstag aufgerufen, das Land sofort zu verlassen.

Allerdings bleibt der Weg über den Flughafen in Lemberg im Westen der Ukraine weiterhin offen. Lufthansa hat die Verbindungen zwischen Lviv – so der ukrainische Name für Lemberg – und München sowie nach Frankfurt nicht reduziert.

Erinnerungen an MH17 über der Ostukraine

Bereits vor einer Woche hatte die niederländische KLM ihre beiden täglichen Flüge in die Ukraine ersatzlos eingestellt. "Diese Entscheidung basiert auf den auf Code Rot angepassten Reisehinweisen und einer umfassenden Sicherheitsanalyse", hieß bei der Airline.

In den Niederlanden sind die Erinnerungen an Abschuss einer Boeing 777 von Malaysia Airlines im Jahre im Juli 2014 durch russische Separatisten im Osten der Ukraine sehr präsent. Der Jet mit vielen Niederländern an Bord war damals auf dem Weg von Amsterdam nach Kuala Lumpur. Alle 298 Menschen an Bord des Fluges MH17 kamen damals um Leben.

Lesen Sie auch:

- Viel heiße Luft: Der Streit um die unnötigen 18.000 Leerflüge in der EU

- "Big Jet TV": Flugzeug-Fan wird durch das Orkantief zum Youtube-Star

- Erst Fehlversuch, dann Bruchlandung in Odessa: Turkish-Airlines-Pilot kämpft mit der Landebahn